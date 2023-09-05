Сексолог назвала параметры привлекательных мужчин

Женщинам нравятся подтянутые мужчины без избыточного веса и живота, считает сексолог Александра Миллер. Параметры мужской фигуры, привлекательной с женской точки зрения, она назвала в беседе с NEWS.ru.

Миллер считает, что обхват талии у мужчин не должен превышать 94 сантиметров. По ее мнению, более внушительные размеры могут свидетельствовать об ожирении, которое приводит к снижению выработки тестостерона — гормона, напрямую влияющего на репродуктивное здоровье и сексуальную активность.