Сексолог назвала параметры привлекательных мужчин
Женщинам нравятся подтянутые мужчины без избыточного веса и живота, считает сексолог Александра Миллер. Параметры мужской фигуры, привлекательной с женской точки зрения, она назвала в беседе с NEWS.ru.
Миллер считает, что обхват талии у мужчин не должен превышать 94 сантиметров. По ее мнению, более внушительные размеры могут свидетельствовать об ожирении, которое приводит к снижению выработки тестостерона — гормона, напрямую влияющего на репродуктивное здоровье и сексуальную активность.
Подсознательно женщина смотрит на подтянутого, спортивного мужчину как на здорового самца, который не только доставит ей удовольствие, но и принесет потомство, — считает Александра Миллер.
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