Сексолог раскрыла, с какими мужчинами женщины вряд ли создадут семью

Женщины вряд ли создадут семью с мужчинами-нарциссами, уделяющими слишком много внимания своей внешности, рассказала NEWS.ru сексолог Александра Миллер. Эксперт подчеркнула, что представительницы прекрасного пола считают их неготовыми к совместной жизни.

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Рельеф, пресс — визуально красиво. Но среди женщин много таких, кто не любит прокачанных, слишком ухоженных мужчин, высчитывающих калории, посещающих солярии. Кто чрезмерно ухаживает за собой подсознательно — женщины их воспринимает как неготовых уделять достаточное внимание женщине. Это нарциссы, которые не вызывают особого интереса у женщин, которые любят, чтобы за ними ухаживали, — добавила Миллер.

Накануне Миллер отметила в беседе с NEWS.ru, что мужчины смотрят на женщину не с точки зрения навязанных идеальных форм 90-60-90, а оценивают, сможет ли она выносить и родить здоровых детей с тем или иным телосложением. Эксперт отметила, что в связи с этим представителей сильного пола привлекают широкие бедра и полная грудь.

По ее словам, симпатии мужчин исключительно к суперстройным женщинам — миф, многие склонны предпочитать пышные женские формы.