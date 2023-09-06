3 неудачных места для первого свидания

О том, где отлично провести время с партнером, мы говорили не раз. Но вот куда отправляться точно не стоит, чтобы первое свидание не стало последним, поговорить не успели.

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Мы пообщались с дейтинг-гуру, чтобы выяснить, где не стоит появляться даже на пороге, если вы только начали встречаться.

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Кафе с животными

Да, в последнее время кото-кафе, а также заведения с экзотическими животными, стали невероятно популярны и притягивают людей всех возрастов. Если вы ни разу не бывали в таком заведении и у вас нет аллергии на пушистиков, советуем заглянуть, если будет время. Но вот для свидания трудно придумать место хуже.

Во-первых, вы не знаете, как ваш новый партнер относится к животным и нет ли у него аллергии.

Во-вторых, такие места специфичны по формату и, главное, запаху — все животные издают далеко не самый приятный запах, особенно кошки. Вряд ли вам хочется оказаться облитыми кофе из-за того, что кот неудачно приземлился со шкафа на ваш столик. И да, некоторые мужчины не умеют держать себя в руках и взрываются моментально. Хотите ли вы закончить романтический вечер на такой эмоциональной и негативной ноте?

Спортивное мероприятие

Ревущие трибуны, драки фанатов и литры пролитого алкоголя — типичная картина самого обыкновенного футбольного матча. Вряд ли вы собираетесь посетить финал чемпионата мира, а потому будьте готовы к типичной атмосфере спортивной игры. Свидания нам даны для того, чтобы вы оба могли больше узнать друг о друге, однако такие яркие события, как футбол или концерт наполняют нас дополнительными эмоциями, которые вы можете спутать с чувствами к человеку. Все же для первой романтической встречи стоит выбрать место поспокойнее. И да, никто не знает, как отреагирует ваш спутник на косые взгляды мужчин, которые будут окружать вас все мероприятие.

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