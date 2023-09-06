Названы самые распространенные причины измен

Чаще всего измены случаются, когда у партнеров разные темпераменты, утверждает сексолог-психолог, тренер центра семейного и сексуального образования Secrets Светлана Фаст. Факторы, приводящие к неверности в отношениях, она перечислила в беседе с «Лентой.ру».

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Фаст заявила, что для большинства людей измена ассоциируется с сексом вне постоянных отношений, однако границы этого понятия постоянно расширяются. Речь может идти как о половом контакте с другим человеком, так и об обмене эротическими фотографиями и сообщениями.

Наиболее частой причиной неверности психолог назвала разницу половых конституций партнеров. По ее словам, сексуальный темперамент определяется генетикой, поэтому «перепрошить» его не получится. При этом есть сопутствующий фактор — либидо, которое можно стабилизировать.

Из-за разности конституций в парах могут возникать недопонимания и конфликты. Партнер с более сильным темпераментом будет искать реализацию своего сексуального потенциала, в том числе через измены, — Светлана Фаст, сексолог-психолог

Также привести к изменам может отсутствие коммуникации и эмоциональной близости, продолжила специалистка. По ее словам, любые отношения строятся на двух китах: телесном и душевном контактах. Если партнеры перестают доверять друг другу, не делятся своими чувствами и эмоциями, не ощущают поддержки и принятия, то рано или поздно у них появляется желание реализовать эту потребность с кем-то другим.

В качестве еще одной распространенной причины неверности Фаст выделила желание разнообразить секс. Если один из партнеров игнорирует потребности другого и не проявляет желания улучшать качество интимной жизни, измена может быть случайна и импульсивна, без дальнейшего продолжения. Однако, по мнению психолога, такая потребность может перерасти в систему, если получит реализацию.