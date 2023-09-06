Женщина решила завести роман из-за отсутствия секса в браке

Связь на стороне без согласия партнера не спасет отношения, а разрушит их, уверена коуч по отношениям Джейн Грин. Такой совет она дала женщине, которая решила завести роман с другим мужчиной из-за низкого либидо мужа, пишет Daily Mail.

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По словам британки, пожелавшей остаться анонимной, она замужем семь лет и очень любит супруга. За исключением отсутствия секса брак ее полностью устраивает. Женщина пыталась обсудить сложившуюся ситуацию с мужем, но он заявил, что для него секс не является чем-то приоритетным.

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Я его понимаю, но дело в том, что для меня секс очень важен. Я жажду физической близости. Я пыталась заботиться о собственных желаниях, но это больше не помогает. Я чувствую, что единственный способ остаться в этом браке — найти другого человека или людей, которые удовлетворят мои желания, — из письма читательницы Джейн Грин.

Женщина призналась, что уже начала искать на сайтах знакомств мужчин, которые могли бы быть заинтересованы в такого рода отношениях. Однако она не знает, как начать с мужем разговор на эту тему, так как для него очень важна моногамия. Подобное предложение с ее стороны может разрушить их брак.

В ответ Грин заявила, что отношения без секса имеют право на существование, но возможны только в том случае, если это устраивает обоих партнеров. Она отметила, что слова об удовлетворенности браком не соответствуют действительности, так как женщина не может открыто обсудить с мужем недовольство своей интимной жизнью.

Низкое либидо может быть спровоцировано множеством факторов, от гормональных проблем и заболеваний до низкой самооценки и психологических травм, объяснила специалистка. Какой бы ни была причина, для сохранения этих отношений женщине придется открыто поговорить с мужем и найти способ вместе справиться с проблемой.

Спросите у мужа, что, по его мнению, вызвало у него снижение либидо, и хотел бы он обратиться к врачу или психиатру. Если он отмахивается от этих предложений, вам нужно объяснить ему, как отсутствие секса влияет на вас, и донести необходимость решить проблему. Однако поиск партнеров вне брака без ведома и согласия мужа — это верный путь к катастрофе, — уверена Джейн Грин, коуч по отношениям.