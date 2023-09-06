6 способов вывести отношения из тупика

Группа психологов из Университета Квинсленда в Австралии изучила проблему неудовлетворенности людей своими отношениями. Они предложили программу из шести пунктов, которые позволят паре ощущать себя более полноценными и счастливыми. Исследование опубликовано в научном журнале Couple and Family Psychology: Research and Practice на портале APA PsycNet.

© Газета.Ru

По мнению профессора Кима Хэлфорда и его коллег, в обществе произошла переоценка того, что считается приносящими удовлетворение долгосрочными отношениями.

В прошлом партнерам было достаточно просто любить друг друга, но теперь к этому добавилась потребность в самореализации в паре. Отсутствие этой возможности приводит к ощущению тупика и становится одной из причин расставаний и разводов. Ученые описывают процветающие отношения как способность людей не терять ощущение близости и стабильности рядом друг с другом, а также эмоционально развиваться вместе с партнером.

Психологи разработали шесть основных принципов, следование которым должно вывести отношения из тупика.

В первую очередь, это готовность ставить цели и добиваться желаемых улучшений. Далее следуют коммуникация с партнером и оценка ее эффективности, выражение привязанности, социальной поддержки и заботы о партнере, определение и использование преимуществ в разнице характеров партнеров, оценка сексуальной совместимости и предпочтений, а также готовность вместе принимать жизненные изменения, включая проблемы и кризисы. Пять из шести пунктов плана предполагают, что партнеры должны учиться и саморазвиваться, чтобы их отношения оставались процветающими.