Комплименты, которые мужчина в тайне мечтает от вас услышать

Он ждет их от вас прямо сейчас.

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Да, мужчины тоже обожают комплименты со стороны людей, которые для них много значат. Особенно это касается их вторых половинок. Однако далеко не каждый мужчина готов признаться, что ему не хватает похвалы. Сделаем это за них и расскажем, какие комплименты заставят его буквально растаять и обожать вас еще больше.

«У тебя такое крепкое тело»

Мужчинам, которые действительно занимаются своим внешним видом, важно услышать, что их старания не проходят зря и вы замечаете результат их активных тренировок. Главное, чтобы комплимент был искренним и вы действительно им восхищались. Особенно хорошо этот комплимент работает в случае, если нужно проявить мужскую силу, например, что-то перетащить или подвинуть. Не упустите момент, чтобы отметить отличную форму своего партнера.

«На тебя всегда можно положиться»

Мужчины в большинстве своем любят социальной любовью — пытаются защитить и обеспечить своих любимых. Любое проявление заботы не должно оставаться без вашего внимания, если вы хотите, чтобы ваш мужчина вдохновлялся на большие свершения. Напоминайте ему о том, как спокойно и какой защищенной вы себя чувствуете рядом с ним. Вы увидите, какой прилив сил получит ваша вторая половинка после этих слов.

«Я тобой восхищаюсь!»

Наверное, одна из самых сильных фраз, которую можно озвучить в сторону мужчины. Даже если вы только на начальном этапе отношений, подобная фраза, которой вы отмечаете свое восхищение личностью мужчины, может довольно сильно привязать мужчину. И, опять же, важно говорить комплимент максимально искренне. Но и в долгих отношениях не стоит пренебрегать подобными фразами — для мужчин они очень важны.

«Я хочу тебя»