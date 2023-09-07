Женщины назвали лучшие способы усилить удовольствие во время секса

Уролог Рена Малик на своем канале в YouTube назвала лучшие, по мнению многих женщин, способы усилить оргазм. Ее слова приводит Men's Health.

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Рассказывая о женских сексуальных предпочтениях, Малик сослалась на результаты опроса четырех тысяч женщин из США, которых спросили, какие действия партнера приносят больше всего удовольствия. По словам специалистки, большинству участниц (88 процентам) нравится, когда партнер вращает бедрами во время секса.

Вторым по популярности ответом (84 процента), говорит Малик, оказался половой акт с неглубоким проникновением.

«Это связано с тем, что внешняя часть влагалища является наиболее восприимчивой, то есть наиболее чувствительной к сексуальной стимуляции», — объяснила врач.

Кроме того, по ее словам, многие женщины согласились, что усилить оргазм можно с помощью стимуляции клитора, а также выполнения техники «качалка», при которой пенис на протяжении всего процесса остается во влагалище.