Психолог объяснила, адекватно ли измерять любовь супруга в деньгах

Зачастую люди выражают свою любовь, используя денежный ресурс. И многие склонны судить об отношении к ним по объему потраченных средств. Насколько цинично измерение этого чувства в денежном эквиваленте, «ФедералПресс» рассказала психолог Екатерина Иванова .

«Жена может нервно подсчитывать, сколько денег муж потратил на подарки ребенку от первого брака, и сопоставлять эти суммы с тратами на нее. Но измерение любви в денежном эквиваленте цинично только на первый взгляд. На деле это вполне естественно», – отметила психолог.

Иванова пояснила, что человек, как правило, получает деньги за работу – за вложение своей физической или интеллектуальной энергии. Он обменивает на деньги свои жизненные силы и время и отдает их (или не хочет отдавать) своим близким. За отдачей эквивалента вложенных сил стоит отдача жизненной энергии. Так что измерение отношений «в деньгах», в конечном счете, имеет веские основания.