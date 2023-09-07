10 вещей, которые стоит попробовать в сексе хотя бы раз

Эксперименты освежат отношения и подарят новые эмоции.

© WomanHit.ru

Секс может стать не просто источником удовольствия, но и новых эмоций и впечатлений. Недаром психологи рекомендуют разнообразить интимную жизнь и пробовать новое. Если к радикальным экспериментам вы не готовы, попробуйте небольшие изменения в близости.

Видео дня

Секс с полным доверием

Когда вы абсолютно доверяете партнеру, близость выходит на новый уровень. Договоритесь, что на этот раз отдаете все бразды правления избраннику и просто доверьтесь своим эмоциям и ощущениям. Такие эксперименты позволяют снять с себя постоянный груз ответственности и перестать все контролировать.

Немного экстрима

Уровень безумия определите для себя: для кого-то прилив адреналина вызовет секс на собственном балконе, а кто-то решится на близость в парке, на крыше. Не бойтесь немного расширить границы, это будоражит и обновляет чувства.

Секс после ссоры

Делать примирительный секс традицией точно не стоит. Но попробовать его хотя бы раз точно не повредит. Это куда лучший выплеск эмоций, чем крик, битая посуда или захлопнутая дверь.

Утренний секс

Когда вы еще не совсем проснулись, ощущения обострены до предела. Не заморачивайтесь даже с чисткой зубов, пусть близость будет быстрой и спонтанной. Она точно обеспечит улыбку на весь день.

Очень громкий секс

Если обычно вы стесняетесь, отпустите тормоза и попробуйте быть по-настоящему громкой. Такой интим сведет любого партнера с ума, еще много дней он будет мечтательно вспоминать о ваших горячих объятиях.

Под музыку

У вас, наверняка, есть трек, слушая который вы заливаетесь румянцем. Предложите партнеру заняться под него сексом. Музыка поможет задать правильное настроение и выбрать ритм, а еще такая близость может быть очень романтичным.

С игрушками

Рынок гаджетов для взрослых сейчас насчитывает сотни позиций. Даже самая скромная барышня найдет то, что ее заинтересует. Не стоит бояться использовать девайсы: они прекрасно разнообразят близость. Но, если жужжащие и вибрирующие приспособления вас пугают, можно начать со специальных эротических свеч, повязок на глаза, перышек… Не бойтесь пробовать новое!

Переписка

Немного флирта в мессенджере с любимым мужчиной не повредит ни одной паре, зато вы с нетерпением будете ждать вечера. Не обязательно в подробностях описывать близость, можно лишь намекнуть, что вам хотелось бы сейчас оказаться рядом.

Близость в отеле

Отправляйтесь на выходные в роскошный отель и посвятите день только друг другу. Хрустящие простыни, огни города за окном, шампанское в ведерке со льдом… Все это настраивает на романтический лад и сближает партнеров.

Секс на прощание