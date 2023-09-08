Главные сигналы, по которым можно распознать симпатию

Симпатия — ощущение, которое сложно выразить словами. Оно может возникнуть по различным причинам и проявляться совершенно по-разному у разных людей. Иногда сложно понять, человек хочет быть вежливым или действительно таким образом проявляет симпатию. «Как понять, что нравишься парню?» — подобный вопрос волнует многих девушек, ведь порой бывает сложно распознать истинные намерения и чувства представителей сильного пола. «Лента.ру» побеседовала с психологом, чтобы выяснить, что такое симпатия, как она возникает и по каким сигналам можно распознать, что мужчина ее испытывает.

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Обратите внимание, что речь идет об искреннем проявлении чувств, однако иногда их можно спутать с техниками обольщения партнера, которым обучают мужчин и женщин на специальных курсах.

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Что такое симпатия?

Симпатия, согласно «Словарю практического психолога», — это устойчивое одобрительное эмоциональное отношение человека к другим людям, их группам или социальным явлениям. Оно может возникнуть из-за общих взглядов, интересов, ценностей и нравственных идеалов.

Как проявляется симпатия: приветливость;

доброжелательность;

восхищение;

стремление к общению;

проявление внимания;

стремление помочь.

«Симпатия — это искреннее внешнее проявление позитивного отношения к спутнику, которое предполагает двустороннее взаимодействие», — рассказывает в беседе с «Лентой.ру» психолог и транзактный аналитик Нина Кобзарь.

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Как распознать симпатию по отношению к себе?

«Здесь можно порекомендовать обратить внимание на глубину и прочность вашего контакта», — советует психолог Нина Кобзарь.

Эксперт уверена, что людям важно быть отраженными в собеседниках, партнерах, а также находить отклик на них внутри себя.

Какие вопросы стоит задать себе, чтобы распознать симпатию?

Общение — это диалог или монолог одного из нас?

Насколько спутник интересуется мной и делится своими искренними мыслями?

Насколько комплименты мужчины имеют отношение к моей личности? Может, они больше напоминают штампы?

Какая реакция разворачивается внутри меня?

По словам Кобзарь, при знакомстве и в начале отношений с другими людьми очень важно чувствовать, насколько испытываемые ощущения совпадают с тем, что транслирует партнер — например, существует риск счесть банальную вежливость при общении за проявление внимания и симпатии.

Дело в том, что люди нередко приписывают собственные побуждения и чувства другим — это защитный механизм, который называют «проецированием». «Зачастую мы будем искать партнера, который будет напоминать заботливую и защищающую фигуру из прошлого», — рассказывает психолог. Именно поэтому важно отделять собственные проекции от того, что происходит между людьми при реальном взаимодействии.

Как люди выражают симпатию?

Существует два основных способа выражения возникающих чувств: вербальные и невербальные. По словам Нины Кобзарь, вербальное и невербальное взаимодействие относятся к внешним проявлениям отношения одного человека к другому.

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Самым очевидным вербальным признаком симпатии будет словесное или письменное признание — оно не оставляет сомнений, что мужчине небезразлична девушка.

Вербальные признаки симпатии: комплименты;

искренность в общении;

подарки, сюрпризы;

желание помочь;

знакомство с семьей и друзьями;

проявление взаимного интереса.

Невербальные признаки симпатии — это все, что происходит с человеком в момент общения с объектом симпатии, то есть не его слова и поступки, а поведение.

Невербальные признаки симпатии: взгляд;

жесты;

мимика;

тембр голоса при разговоре.

Стоит отметить, что люди, которые испытывают симпатию, так или иначе будут проявлять ее через свое поведение, но по-разному. Существует несколько факторов, которые влияют на то, насколько человеку комфортно выражать себя через вербальные и невербальные жесты, отмечает психолог.

Симпатию могут выражать как волнение, так и, напротив, излишняя напускная уверенность, — говорит Нина Кобзарь, психолог, транзактный аналитик.

Уместность вербального и невербального взаимодействия зависит, в первую очередь, от контекста общения — не во всех ситуациях к месту придутся подарки или неформальная болтовня об интересах.

«Обратите внимание, насколько соответствуют контексту радушные объятия при первой встрече или сухое рукопожатие в конце второго свидания», — объясняет Нина Кобзарь.

По словам эксперта, в идеале вербальные и невербальные сигналы транслируют один и тот же посыл. То есть человек проявляет симпатию как в жестах и мимике, так и в поступках.

Если жесты вашего спутника кардинально расходятся с его словами, на это стоит обратить внимание. Что за этим стоит?, — объясняет Нина Кобзарь.

Пять главных вербальных признаков симпатии

Слова

Исследование американских ученых показывает, что на первом свидании девушкам важно слышать комплименты в свой адрес — они считают это проявлением симпатии.

Чтобы порадовать даму во время разговора, парень может говорить комплименты, делать приятные замечания о внешности, фигуре, стиле, характере. Он также может похвалить таланты, умения, достижения женщины, которая ему симпатична. Такие словесные проявления внимания — явный признак зарождающейся симпатии.

Интерес

Если мужчина проявляет интерес к увлечениям, работе, учебе, семье девушки, задает много вопросов об этом — значит, ему действительно важно узнать ее получше. Он хочет как можно ближе познакомиться с девушкой, которая ему нравится. Психолог Нина Кобзарь обращает внимание, что когда человек испытывает симпатию, он избегает клишированных вопросов в диалоге и демонстрирует искреннюю заинтересованность в собеседнике.

Желание продолжить общение

При возникновении симпатии парень начинает чаще общаться с девушкой, он ищет поводы для разговора и встречи. Если раньше общение было эпизодическим, а теперь мужчина стремится постоянно быть рядом — скорее всего, так он проявляет свою симпатию.

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«Если мы имеем дело с искренней симпатией, партнер будет вовлечен в совместные мероприятия и будет поддерживать различного рода предложения о совместных проектах, задачах, встречах. Если же нет — постепенно отдалится», — рассказывает психолог Ольга Шалдыбина.

Инициатива может проявляться и в соцсетях. Мужчина будет активно лайкать и комментировать посты, отправлять личные сообщения. Так он показывает, что хочет продолжать общение с объектом симпатии.

Чтобы показать симпатию, мужчине не обязательно предлагать личную встречу — активная переписка в мессенджерах также может сигнализировать о возникших теплых чувствах.

Предложение помочь

Если парень предлагает помочь донести тяжелую сумку или сделать что-то полезное — это тоже признак симпатии. Мужчинам нравится чувствовать себя сильными и полезными для женщин, которые им симпатичны.

Мужчина будет переживать, если девушка, которая ему нравится, расстроена или плохо себя чувствует, искать способы поднять ей настроение. Он может постараться защитить избранницу от обидчика или помочь решить ее проблему.

Внимание к деталям

Если парень внимателен к мелочам, запоминает, что нравится избраннице, а что нет, старается сделать небольшие приятные подарки — это верный признак симпатии.

Например, если девушка упомянула, что любит шоколад, мужчина может принести ее любимые конфеты, а если она жалуется, что устала после рабочего дня, может пригласить на вечерний кофе.

Три главных невербальных признака симпатии

«Выражение лица матери, ее взгляд, прикосновения формируют представления младенца о мире и о себе на довербальной стадии развития. Грубо говоря, он принимает решение, насколько безопасно быть здесь и каким образом ему вести себя, чтобы выжить и быть принятым. По мере взросления мы можем собирать информацию и другими способами, однако невербальное общение по-прежнему остается для нас важным источником знаний», — подчеркивает Нина Кобзарь.

Эксперт рассказывает, что телесные проявления не так сильно изменяются с возрастом, как, например, манера речи, поэтому именно жесты и мимика позволяют лучше всего отследить истинные эмоции спутника.

Улыбка, приятная мимика, позитивные жесты, физический контакт могут говорить о том, что спутник испытывает симпатию, — отмечает Нина Кобзарь.

Язык тела и поведение тоже могут выдавать теплые чувства парня к девушке. Он будет чаще смотреть в сторону избранницы, улыбаться при встрече, стараться занять место рядом с ней в компании. Например, при разговоре мужчина будет держать тело повернутым к девушке, а не к другим людям. Это сигнал о том, что она — центр его внимания.

Внимание к собственному внешнему виду

Если мужчина начинает испытывать симпатию, он будет стараться выглядеть лучше в присутствии девушки: поправлять прическу, одежду, следить за осанкой. Может неосознанно выпячивать грудь, расправлять плечи, демонстрируя свою силу и привлекательность — это один из способов произвести приятное впечатление на спутницу.

Мимика

Психолог Нина Кобзарь рассказывает, что мимика тоже может выражать симпатию: улыбка, поднятые брови, кивки, наклоны головы в сторону избранницы. Парень будет копировать ее жесты, позы и даже скорость речи — это подсознательное стремление к синхронности с понравившимся человеком.

Психолог Ольга Шалдыбина в свою очередь называет такое «отзеркаливание» жестов партнера одним из ключевых признаков симпатии.

Желание прикоснуться

По словам Кобзарь, проявление тактильности и стремление к физическому контакту — еще один признак симпатии. Желание взять за руку, коснуться тела и открытая поза при диалоге — сигналы, по которым можно понять, что девушка небезразлична своему спутнику.

Обратите внимание, что речь идет об уважительном взаимодействии, которое не причиняет дискомфорта девушке

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Инициатива в общении — признак симпатии или нет?

Согласно исследованиям в области психологии отношений, мужчины чаще, чем женщины проявляют инициативу на начальных этапах. Это объясняется гендерными различиями и традиционными социальными ролями, когда от мужчины ожидают активности в установлении романтических отношений.

Когда парню нравится девушка, он хочет как можно больше времени проводить с ней, чтобы узнать ее лучше и показать свою заинтересованность. Поэтому парни охотнее приглашают девушек на свидания — женщины же проявляют инициативу в назначении встреч реже.

Куда парень может пригласить девушку, которая ему симпатична:

кафе, бар, ресторан;

кино, театр, концерт, выставка;

прогулка в парке, по городу, в зоопарк;

домашняя вечеринка у друзей;

совместный поход по магазинам, в торговый центр;

поездка на природу: пикник, поход в лес, катание на лодках.

Инициатива во время ухаживания играет важную роль, помогая преодолеть нерешительность и выразить свои чувства. Если парень приглашает девушку на свидание, скорее всего, ему небезразлична ее компания.

Например, он может предложить подвезти ее домой или на другой конец города, когда это необходимо. Это значит, что парень хочет провести с избранницей побольше времени наедине.

При этом психолог Нина Кобзарь обращает внимание: «Инициативность в общении — это комплексное явление. На него влияет тип личности человека, его намерения по отношению к вам, возникающие при общении чувства».

Девушке может показаться, что спутник не проявляет к ней интереса — на самом деле его поведение может быть связано с интровертной установкой, а не с отсутствием симпатии.

И наоборот — громкие слова могут быть проявлением гистрионных черт человека, для которого характерно радовать всех окружающих, независимо от того, кто находится перед ним и какие эмоции вызывает у него спутница, объясняет психолог.

«Наше отношение к другому человеку проходит этапы развития с ходом времени. Может казаться романтичной идея на первом свидании выбирать имена будущим детям. Однако если какие-то стадии не проживаются и искажаются, то отношения могут приобретать патологический характер соблазнения, подчинения или созависимости», — подчеркивает специалист.

Можно ли сразу понять, что человек проявляет симпатию?

Нина Кобзарь отмечает, что не стоит категорично судить о человеке после первого же взаимодействия.

«Зачастую поведение при первой встрече будет говорить в большей мере о внутренних процессах человека. Например, в стрессовой ситуации один человек будет стремиться быть совершенным, другой будет очень стараться, а третий будет демонстрировать, какая он сильная личность», — отмечает психолог.