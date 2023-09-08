Соседка оставила женщине записку с угрозами после шумного секса

Женщина из Австралии получила записку с угрозами от соседки, которую разозлил ее шумный секс с возлюбленным. На пост женщины в соцсети обратило внимание Daily Mail.

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Австралийка с новым бойфрендом занимались сексом, когда услышали громкий звук. Оказалось, что ее соседка захлопнула окно. В этот момент пара поняла, что окно в их комнате тоже открыто. Женщина быстро закрыла его и вернулась в постель. Однако на следующий день, вернувшись домой, она обнаружила под дверью записку от соседки.

«Ваше выступление прошлой ночью было отвратительным. Закрывайте окно, миру об этом знать не нужно. Вы нарушили мое личное пространство, в следующий раз я запишу вас на диктофон», — написала она.

Женщина возмутилась угрозами и написала ответное письмо, в котором сообщила, что простого стука в дверь хватило бы, чтобы дать знать ей и ее партнеру, что слышимость слишком велика. Она объяснила, что забыла закрыть окно случайно, и напомнила, что «записывать чужую личную жизнь на диктофон незаконно, это правонарушение, которое грозит тюремным сроком».

Позже конфликт перерос в словесную перепалку. В итоге австралийка все-таки обратилась в полицию и передала им запись камеры видеонаблюдения, на которой видно, как соседка кладет записку под ее дверь. Прибывший полицейский посмеялся, но посоветовал женщине сохранить записку и видео на случай, если соседка продолжит донимать ее. Он подтвердил, что подобные угрозы могут стать причиной ареста.