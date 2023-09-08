Парень помог девушке справиться с бессонницей и потерял ее

Пользователь с ником NoPrivacyInPurgatory рассказал на Reddit, как помог девушке, с которой познакомился в приложении Tinder, справиться с бессонницей, после чего потерял ее. Он заявил, что их первое свидание стало последним.

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19-летний парень сообщил, что между ними сразу возникла взаимная симпатия, и предположил, что мог бы построить с девушкой отношения. Первое свидание закончилось у рассказчика дома. Там девушка попросила автора поста научить ее играть в приставку Xbox, чтобы ей было чем заняться ночью, когда ее одолевает бессонница.

Парень играл в приставку с девушкой до тех пор, пока не уснул.

«Утром я понял, что она играла по сети с одним из моих друзей (...) Неделю спустя она уже играла в его Xbox, а не в мой. Они встречаются с тех пор», — рассказал он.

По словам героя истории, он не ожидал, что их первое свидание окажется последним.

Некоторым пользователям портала история показалась забавной. «Это больше похоже на "СексБокс", думаю», «Вот так обычно и бывает: все, кто играют в Xbox, в конце концов занимаются друг с другом сексом», «Я только что купил Xbox. Когда мне ждать близости?» — иронизировали они.