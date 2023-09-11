Как заниматься тантрическим сексом: гид для новичков

О тантрическом сексе часто говорят, но практикуют его лишь единицы. Хотя многие сексологи считают, что внедрение медленного, вдумчивого, без погони за оргазмом отношение к близости пошло бы на пользу и тем, кто только начинает отношения, и устоявшимся парам.

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Тантра призвана разбудить, соединить и привести в гармонию мужскую и женскую энергию, превратив взаимодействие в прекрасный, гармоничный танец, который может длиться часами, принося не только физическое, но и глубокое эмоциональное удовольствие.

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Начните с подготовки

Выделите на сеанс несколько часов, выберите момент, когда вас никто не будет отвлекать, когда вы не слишком устали на работе. Подумайте, как организовать пространство так, чтобы вам было удобно.

Не занимайтесь сексом перед практикой несколько дней, и вы, и ваш партнер должны быть возбуждены и мечтать о близости друг с другом.

Примите душ, включите мягкую инструментальную музыку и зажгите свечи.

Не спешите

Дело не в прикосновениях, а в контакте. Поэтому для начала посмотрите друг другу в глаза. Когда вы делали это в последний раз? Рассмотрите радужку партнера, уловите его эмоции, полюбуйтесь ресницами.

Затем можете обняться. Делайте это в одежде, не привносите сексуальный подтекст в это прикосновение. Просто почувствуйте, как вам легко, спокойно и приятно находиться вместе, прислушивайтесь к сердцебиению друг друга, испытывайте нежность и благодарность к партнеру.

Постарайтесь синхронизировать дыхание, лишь после этого поцелуйтесь. Раздевайте друг друга, не спеша, спокойно, рассматривая тела: каждый шрам, каждую родинку. Думайте о партнере, как о драгоценности, вспоминайте опыт, который вы принесли в жизнь друг друга.

Сделайте партнеру массаж, исследуя его тело, а потом попросите избранника сделать массаж вам, начиная с ног и заканчивая головой и шеей.

После этого партнер должен сесть на пол, а вы устройтесь сверху, обняв его тело ногами, руки переплетите, стараясь максимально соприкасаться. В такой позе вы можете провести столько времени, сколько вам удобно.

Мастера тантры рекомендуют в первый вечер не заниматься сексом, а учиться по-новому чувствовать друг друга, наслаждаться близостью.