4 эксперимента в постели, после которых вы расстанетесь
Однообразный секс не может и не должен стать нормой в отношениях и все же не все интимные эксперименты одинаково полезны для поддержания страсти. Мы собрали топ сексуальных практик, которые все же стоит обдумать очень тщательно, ведь они в большинстве случаев приводят как минимум к ссорам.
Секс втроем
Несмотря на то, что секс втроем — одна из главных мужских фантазий, стоит хорошо подумать, готовы ли вы к последствиям такого эксперимента. Согласно статистике, около 40% пар распадаются после того, как решаются пригласить в свою постель третьего. Психологи называют секс втроем «осознанной изменой», ведь в вашей голове навсегда осядет картина, где ваш партнер удовлетворяет (или его удовлетворяют) другой человек. Вы даже не заметите, как ссоры в вашей паре будут возникать на ровном месте.
БДСМ
Практика секса с применением бандажей, веревок и других ограничивающих приспособлений довольно травматична, если вы оба новички в этом виде секса. Точно не стоит устраивать такой жесткий сюрприз своему партнеру, если вы не успели обговорить этот вариант и не пришли к единому мнению. Действия против воли другого человека во время секса не должны стать нормой, как минимум подобные эксперименты, на которые не согласен хотя бы один из партнеров, приводят к скандалам, а там недалеко и до полного разрыва.
Просмотр порно
Речь о совместном просмотре фильмов для взрослых. Вы не можете запретить своему партнеру увлекаться подобными роликами, и если этот интерес никак не сказывается на вашей интимной жизни, можно не переживать по этому поводу. Проблемы возникают в момент, когда кто-то из партнеров настаивает на совместном просмотре определенных категорий порнороликов с возможностью воплощения увиденного в жизнь. Далеко не все понимают, что часто повторить сюжет эротического фильма невозможно — некоторая их часть просто опасна для обычных людей. Не дайте партнеру продавить себя на подобный реальный эксперимент, лучше предложите то, что удовлетворит и его стремление к разнообразию и окажется куда более безобидным экспериментом для вас.
Неудачные сюрпризы в постели
Стремясь разнообразить сексуальную жизнь, мы часто делаем себе куда хуже, чем было до этого. Если вы хотите устроить сюрприз своему партнеру, подумайте, действительно ли он будет рад этому. Игрушки, гаджеты и необычные места для секса обрадуют далеко не каждого — чтобы ваш эксперимент закончился оргазмом, а не выяснением отношений, заранее «прощупайте» любимого на предмет предпочтений, чтобы окончательно не развалить интимные отношения.