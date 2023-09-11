4 эксперимента в постели, после которых вы расстанетесь

Однообразный секс не может и не должен стать нормой в отношениях и все же не все интимные эксперименты одинаково полезны для поддержания страсти. Мы собрали топ сексуальных практик, которые все же стоит обдумать очень тщательно, ведь они в большинстве случаев приводят как минимум к ссорам.

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Секс втроем

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Несмотря на то, что секс втроем — одна из главных мужских фантазий, стоит хорошо подумать, готовы ли вы к последствиям такого эксперимента. Согласно статистике, около 40% пар распадаются после того, как решаются пригласить в свою постель третьего. Психологи называют секс втроем «осознанной изменой», ведь в вашей голове навсегда осядет картина, где ваш партнер удовлетворяет (или его удовлетворяют) другой человек. Вы даже не заметите, как ссоры в вашей паре будут возникать на ровном месте.

БДСМ

Практика секса с применением бандажей, веревок и других ограничивающих приспособлений довольно травматична, если вы оба новички в этом виде секса. Точно не стоит устраивать такой жесткий сюрприз своему партнеру, если вы не успели обговорить этот вариант и не пришли к единому мнению. Действия против воли другого человека во время секса не должны стать нормой, как минимум подобные эксперименты, на которые не согласен хотя бы один из партнеров, приводят к скандалам, а там недалеко и до полного разрыва.

Просмотр порно

Речь о совместном просмотре фильмов для взрослых. Вы не можете запретить своему партнеру увлекаться подобными роликами, и если этот интерес никак не сказывается на вашей интимной жизни, можно не переживать по этому поводу. Проблемы возникают в момент, когда кто-то из партнеров настаивает на совместном просмотре определенных категорий порнороликов с возможностью воплощения увиденного в жизнь. Далеко не все понимают, что часто повторить сюжет эротического фильма невозможно — некоторая их часть просто опасна для обычных людей. Не дайте партнеру продавить себя на подобный реальный эксперимент, лучше предложите то, что удовлетворит и его стремление к разнообразию и окажется куда более безобидным экспериментом для вас.

Неудачные сюрпризы в постели