8 способов найти парня скромной девушке

Эти восемь советов помогут найти романтического партнера даже самой стеснительной девушке.

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На помощь придут как маленькие хитрости, так и популярные сервисы.

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Пользуйтесь жестами

Легкий взмах ладонью, и вот вы уже поздоровались. А если получится при этом улыбнуться, шансов на знакомство станет больше. Так кандидат в парни с большей вероятностью поймет, что вы с ним флиртуете, а не просто обознались. Плюс этого метода: вам не нужно говорить ни слова, пока не заговорит он. Да, может быть немного неловко, но всегда можно сослаться на то, что вы приняли его за какого-нибудь одноклассника или старого знакомого. Вот и первая тема для разговора.

Заводите друзей

Крутить романы вам не дано? Не беда! Любовь далеко не всегда случается с первого раза, а значит, вам нужно больше общаться и отпустить навязчивые мысли о поиске второй половинки. Настройтесь на поиск друзей, но не отказывайтесь от шанса перейти с симпатичным вам другом на новый уровень — так будет проще общаться и избавиться от завышенных ожиданий вначале. Умение вести ни к чему не обязывающие разговоры поможет развить коммуникативные навыки. Помните, что люди обожают рассказывать о себе, своих интересах и увлечениях.

Демонстрируйте открытость

Не можете инициировать знакомство, так по крайней мере не мешайте проявлять инициативу потенциальному собеседнику. Невербально вы порой буквально кричите, что на общение не настроены. Неприступный внешний вид устройству личной жизни, увы, не поможет — постарайтесь избегать общеизвестных закрытых поз и убедитесь, что ваше лицо не выражает презрения и отвращения к любому, кто пытается наладить с вами контакт. В процессе общения и его сигналы не упустите — например, эти 8 надежных признаков симпатии даже на ранней стадии отношений.

Путешествуйте в группе

Ничто так не сближает, как время! Поэтому заводить друзей проще там, где приходится физически быть вместе постоянно. Путешествия предполагают не только регулярные встречи, но и совместные ночевки — идеальные условия, чтобы узнать друг друга поближе. Ищите групповые туры или объявления о поиске компании для поездки на форумах. Незнакомцами попутчики будут недолго: вскоре вы расслабитесь и будете чувствовать себя в кругу своих. Плюс ситуации и в том, что на вас не действуют ярлыки из прошлого. Если вы тихоня в офисе, быть может, попутчики разглядят в вас душу компании.

Выделяйтесь

У вас еще будет время впечатлить личными качествам, но на этапе поиска знакомств было бы неплохо ловить на себе взгляды. Советуем воздержаться от вульгарного образа, если цель знакомства серьезнее секса на одну ночь. Это может быть интересный мейкап, аксессуар или украшение. В общем, убедитесь, что в образе есть одна яркая деталь. Без акцента наряд покажется скучным, но больше одного — уже перебор. Лучше избегать и эти 8 деталей в образе, которые выдают отсутствие вкуса.

Расширяйте «охват»

Рутина — враг для новых знакомств номер один. Глупо ждать, что судьба подарит вам того самого, если вы физически нигде не бываете и годами общаетесь с одними и теми же людьми. Ходите каждый раз новой дорогой, познакомьтесь с бариста в кофейне у дома, запишитесь в книжный клуб или берите билеты на кинофестиваль. Любой выход в свет — шанс познакомиться с новыми интересными людьми. А общая тема поможет растопить лед без неловкости.

Знакомьтесь онлайн

Онлайн-знакомства даже со всеми своими минусами вроде зависимости могут быть настоящей находкой для интроверта. Главное, не ленитесь заполнить профиль так, чтобы ваша цель знакомства не была загадкой — сэкономите время. К плюсам отнесем возможность ошибиться без необходимости краснеть при встрече: при желании нового знакомого вы никогда не увидите. А если вы из тех, кто обжегся чередой неприятных встреч, попробуйте получше узнать друг друга по переписке и назначайте встречи только тогда, когда уверены, что очное знакомство будет приятным.

Будьте собой