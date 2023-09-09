Ученые: у женатых мужчин тестостерона меньше, чем у холостяков

К таким выводам пришли ученые в результате исследований. Специалисты провели 11 научных исследований с участием более 25 тыс. мужчин разных возрастов.

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Было установлено, что те представители сильной половины человечества, что уже обрели семейное счастье или состоят в серьезных отношениях, имеют более низкий, по сравнению с холостяками, тестостерон.

Ученые связали это с тем, что в браке или отношениях у многих мужчин появляются дети, которые становятся факторами стресса.

А ранее уже было доказано пагубное влияние стресса на уровень тестостерона у мужчин. Кроме того, удалось установить, что мужчины, которые уделяли спорту менее 75 минут в неделю, тоже отличаются низким уровнем тестостерона.

К слову, еще раньше ученые обнаружили, что мужчины, у которых жена или партнерша находятся в ожидании ребенка, тоже демонстрируют снижение этого гормона, пишет Daily Mail.