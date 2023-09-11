Названо оптимальное количество секса для счастливых отношений

Коуч по отношениям Хейли Куинн назвала оптимальное количество секса в отношениях и рассказала, что предпринять, если интимной близости становится меньше. Ее цитирует Metro.

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Куинн, сославшись на исследования, сообщила, что большинство людей чувствуют себя наиболее счастливыми, занимаясь сексом один раз в неделю. При этом для разных пар эта цифра может сильно отличаться как в большую, так и в меньшую сторону, подчеркнула эксперт. По ее словам, беспокойство обычно возникает, когда интимной близости между партнерами становится меньше или она полностью исчезает.

Прежде чем судить о каких-либо отношениях, важно помнить, что существует множество причин, по которым один или оба партнера могут больше не хотеть секса, - Хейли Куинн.

Куинн объяснила, что изменение секуальной активности может быть временным, например из-за стресса, усталости или болезни, либо постоянным. При любом варианте она посоветовала не паниковать и не пытаться соответствовать среднестатистическим нормам, так как это лишь усилит тревожность и нервное напряжение.

По мнению коуча, чтобы наладить интимную сферу, партнерам нужно выяснить причину происходящего в их отношениях и устранить ее самостоятельно или с помощью квалифицированных специалистов. Если же снижение половой активности носит постоянный характе из-за убеждений человека или возраста, партнерам необходимо попробовать найти компромисс, который устроит обоих, подытожила Куинн.