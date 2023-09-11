Женатый мужчина завел любовницу и возмутился ее изменам

Мужчине, которому начала изменять любовница, сперва нужно разобраться в отношениях с законной супругой, уверена коуч по отношениям Колин Нолан. Такой совет она дала в беседе с изданием Mirror.

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Пожелавший остаться анонимным женатый мужчина написал Нолан письмо, в котором признался, что уже несколько месяцев поддерживает сексуальные отношения со своей коллегой. Он утверждает, что его супруга занята работой, детьми и встречами с подругами и не уделяет ему внимания. Однако недавно мужчина обнаружил, что любовница, к которой он начал испытывать сильные чувства, встречается с другими.

«Она спросила, почему я так удивлен, ведь мы не договаривались об эксклюзивных отношениях, а я женат. Знаю, у меня нет права настаивать на ее верности, но я чувствую себя обманутым и ревную», — пожаловался он.

В ответ Нолан отметила, что мужчине, который, находясь в браке, изменяет, трудно посочувствовать. Она порекомендовала ему закончить роман на стороне, разобраться в отношениях с женой и принять решение, надо ли сохранять семью или лучше развестись.

«Если не хотите расставаться с любовницей, поступите правильно и признайтесь во всем жене. Она не заслуживает лжи, что бы между вами ни происходило», — считает коуч.

Кроме того, стоит иметь в виду, что изменяющая любовница будет делать это и после развода мужчины, добавила Нолан.

Судя по тому, как она относится к сексу с женатыми и тому, что у нее несколько любовников, не уверена, что вы можете ожидать от нее традиционных отношений и привязанности. Она еще не готова создать семью с одним мужчиной или пока подыскивает подходящий вариант, - Колин Нолан/