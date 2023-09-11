Девушка сделала парню предложение и была сразу же поймана на измене

Молодому мужчине посоветовали не возвращаться к невесте, которая попалась на измене и оправдалась их якобы открытыми отношениями. Своей историей 24-летний мужчина поделился на форуме Reddit.

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Автор поста рассказал, что встречался с ровесницей шесть лет, а месяц назад она сделала ему предложение. Однако почти сразу после этого девушка была поймана на измене — друг жениха сфотографировал ее в клубе целующейся с другим.

«Она призналась, что спит с другими, и заявила, что мы любим друг друга, но никогда не обсуждали, открытые или закрытые поддерживаем отношения. Мы еще не поженились и технически это якобы не измена. Не знаю, что делать и говорить. Я съехал, оставив все ее подарки, а она продолжает писать мне», — рассказал он.

Комментаторы поста единодушно сочли, что девушка не права, поскольку по умолчанию считали бы, что партнеры должны быть верны друг другу, если не оговорено другое, тем более после помолвки. Кроме того, добавил один из пользователей, с открытыми отношениями девушка тоже бы наверняка не справилась.

«Настоящие открытые отношения требуют невероятного уровня коммуникации и осознанности. Это не имеет отношения к желанию и рыбку съесть, и косточкой не подавиться за счет партнера, отыскивая лазейки в отношениях. Она изменщица и пытается избежать любых моральных последствий с помощью самых фальшивых формальностей», — заявил комментатор.