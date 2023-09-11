5 опор крепких отношений

Социальный психолог Александр Шахов предлагает сравнить отношения со столом: чтобы стол был устойчивым, он должен опираться на 4 ножки. Не будет одной ножки — он начнет шататься, поэтому и в отношениях для постоянного баланса должно быть сразу несколько опор.

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В новом посте Шахов рассказал, по каким именно критериям стоит оценивать надежность отношений.

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Во-первых, партнеры должны совпадать на физическом уровне. В первые месяцы отношений между партнерами, как правило, всегда вспыхивает страсть. Однако важно поддерживать эту химию и влечение к своему мужчине и через годы после знакомства, не превращая секс в рутину.

Во-вторых, стоит поддерживать эмоциональную близость со своим партнером. Важно замечать и уважать чувства друг друга, дорожить отношениями и не воспринимать их как должное. Также нужно соблюдать баланс между собственными желаниями и желаниями своей второй половинки и идти на компромиссы.

Еще один базовый критерий — совпадение по интеллектуальному уровню. Особенно важно обращать внимание на него тем, кто считает развитие и самосовершенствование одной из своих основных ценностей. Тогда стоит искать того человека, который будет это стремление разделять, и опираться на схожесть образования, интеллекта и чувства юмора.

Кроме того, опорой в отношениях можно считать и духовно-нравственный уровень партнеров, а именно — ценности, которые человек считает для себя основополагающими в жизни.

«Если для женщины в приоритете верность, ответственность, честность, а для мужчины — свобода и независимость, кому-то придется отказаться от своих принципов, или отношения распадутся», — отметил Александр Шахов.

И наконец, деньги — еще одна опора для пары, ведь они способствуют комфорту, безопасности и здоровью.