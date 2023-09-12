Мужчины и женщины рассказали о полученных во время секса травмах

Я была наверху, схватила бутылку виски, отпила, оседлав его. Он нашел это возбуждающим и решил выпить с моего тела, пока я наверху. Вылил виски мне на грудь и слизывал его, но поймал не все, и напиток стек вниз. Мне нравилось происходящее, и я не сразу поняла, что мне больно. Как же жгло! Я соскочила, сказала ему, что все горит, и побежала в душ