Как связаны продолжительность жизни и интерес к сексу у мужчин

Японские ученые из Университета Ямагата нашли связь между продолжительностью жизни и сохранением сексуального интереса среди мужчин старше 40 лет. Исследование опубликовано в научном журнале PLOS One.

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Специалисты изучили результаты анкетирования 8558 мужчин и 12411 из префектуры Ямагата с 2009 по 2015 год. Участники отвечали на вопросы о своих сексуальных интересах и других привычках. Добровольцы также проходили ежегодные медосмотры, в которых учитывалось курение и употребление алкоголя, образование, то, как часто люди смеются, и другие аспекты.

За время исследования 503 участника ушли из жизни — 67 от сердечно-сосудистых заболеваний и 162 от рака.

Среди мужчин 8,3% сообщили об отсутствии интереса к сексу. В этой же группе наблюдался значительно более высокий уровень преждевременных уходов из жизни из-за любых причин по сравнению со сверстниками, сохранившими сексуальную активность. При этом продолжительность жизни мужчин с тягой к противоположному полу была выше даже при наличии вредных привычек.