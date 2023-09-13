Что делать, если мужчина перестал вам писать

Игнорирование со стороны мужчины, особенно того, кто вам нравится, может серьезно травмировать самооценку женщины.

© WomanHit.ru

Однако заставить человека вам написать, если он по какой-то причине сам прекратил контакт, невозможно — здесь нужно только его желание.

Видео дня

Психологи дают нам несколько экологичных советов, если вы вдруг оказались в подобной ситуации. Постарайтесь к ним прислушаться, чтобы не войти в конфликт со своим партнером.

Займитесь собой

Худшее, что вы можете сделать при обрыве контакта — сидеть и ждать, когда появится заветное уведомление. Продолжайте жить своей жизнью, не сужайте свой мир до вас двоих — себя и мужчины. Встречайтесь с друзьями, займитесь любимым делом, запишитесь на курсы, о которых давно мечтали. Если ваш мужчина активный пользователь соцсетей, можете смело демонстрировать свои социальные успехи в своем аккаунте. Удивительное дело — когда мы переключаем фокус внимания на себя, к нам тут же притягиваются люди, которые хотят от нас подзарядиться. Вполне вероятно, что и ваш пропавший партнер тут же появится, заметив, что вы не страдаете из-за его отсутствия.

Поговорите

Если вы состоите в довольно откровенной и доверительной переписке, не бойтесь спросить мужчину напрямую — куда он пропал. Однако мужчина не всегда готов честно признаться, в чем проблема, тем не менее умение откровенно рассказать о своих чувствах — признак зрелости. Чем больше вы будете додумывать, тем больше вы себя накрутите, а проблема вообще может срываться в другой области. Попробуйте проявить инициативу и напишите первой. Если мужчина не готов вам ответить и продолжает скрываться, не идя на разговор, смело отправляйте его в бан.

Не преследуйте его