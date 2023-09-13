Назван необычный способ избавиться от стыда в сексе

БДСМ-практики, построенные на доминировании и подчинении, способны помочь избавиться от сексуального стыда. Необычный способ справиться с комплексами в постели назвала коуч по сексу Мария Хинтог, пишет Giddy.

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Хинтог отметила, что чаще всего проблемы с неуверенностью в себе и стыд возникают из-за установок, усвоенных в детстве, или негативного сексуального опыта. По ее мнению, эротические игры с элементами доминирования и подчинения способны изменить отношение к сексу и по-другому взглянуть на общение с партнером.

«Альтернативные практики требуют умения сообщать о своих желаниях, обсуждать ожидания и выражать активное согласие с партнером», — объяснила Хинтог.

Коуч добавила, что подобные эротические практики заставляют анализировать свои физические и эмоциональные ощущения во время и после каждого полового акта. Это, по ее словам, учит четко формулировать и выражать свои желания, а также слушать партнера. Кроме того, Хинтог считает, что опыт альтернативных практик позволяет почувствовать безопасность интимных отношений, так как обе стороны могут в любой момент изменить правила игры или завершить ее.