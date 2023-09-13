Что стоит учесть при жизни с новым партнером в солидном возрасте
Начиная выстраивать новые отношения в возрасте «уже немного за 30», нужно быть открытым перед партнером и честным перед собой, советует клинический психолог Иван Карнаух.
В разговоре с «ФедералПресс» он отметил, что люди, за плечами у которых большой багаж неудачного опыта, часто совершают одинаковые ошибки.
По словам Ивана Карнауха, если люди встретились не «с чистого листа», имея неудачный опыт предыдущих отношений, то им бывает сложно принять чуждый предыдущий опыт своего партнера.
«Обычно начинаются недомолвки, сокрытие информации, обиды. Что делать? Надо сделать эту часть своей жизни открытой и показать, что здесь безопасно. Не стоит бороться и конкурировать, лучше всего научиться принимать все новое как часть жизни любимого человека», – советует психолог.
Эксперт отмечает, что во взрослом возрасте человек уже сформировался, у него есть свои привычки, взгляды на мир. Будет огромной ошибкой, если вы понадеетесь, что он изменится.
«Посмотрите еще раз более внимательно на его ценности, взгляды на жизнь и спросите себя: кажутся ли они вам привлекательными? Нравится ли вам его внешний вид? Как он общается? Если принять, что это уже не изменится, хотите ли вы продолжать отношения? И надо вынести самый важный урок из всех предыдущих отношений, что нет идеальных людей, которые идеально договариваются и ругаются, предупреждают и красиво расстаются, благодарят партнера за все хорошее», – пояснил эксперт.