Что стоит учесть при жизни с новым партнером в солидном возрасте

«Посмотрите еще раз более внимательно на его ценности, взгляды на жизнь и спросите себя: кажутся ли они вам привлекательными? Нравится ли вам его внешний вид? Как он общается? Если принять, что это уже не изменится, хотите ли вы продолжать отношения? И надо вынести самый важный урок из всех предыдущих отношений, что нет идеальных людей, которые идеально договариваются и ругаются, предупреждают и красиво расстаются, благодарят партнера за все хорошее», – пояснил эксперт.