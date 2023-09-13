Пережившие развод люди перечислили первые признаки распада брака

Он так часто оставлял меня, играя в азартные игры или приклеившись к телефону, что я привыкла быть одна и совсем забыла, что он в машине. Я смутилась, что он мог меня слышать, и извинилась. Сказала, что забыла о нем. Он даже не ответил. Тогда я позвала его по имени. Он поднял взгляд от телефона и спросил, сказала ли я что-нибудь. Я поняла, как часто я остаюсь наедине с собой и с собакой. Для развода были и другие причины, но тогда я поняла, что быть одной и быть одинокой — разные вещи, и моя жизнь стала только лучше