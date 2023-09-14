«Никогда так не делайте». Почему секс-техники из интернета порой опасны?

В TikTok есть не только танцы и кринжовые истории про отношения. Советами о сексе, которые там встречаются, легко напугать даже бывалого специалиста. Посмотрев эти видео, можно поверить, что кого угодно можно возбудить простой похвалой, секс ярче всего с включенным таймером, а чтобы доставить удовольствие женщине, достаточно правильно надавить на живот. «Лента.ру» попросила профессиональных сексологов оценить самые популярные рекомендации подобного рода. Одни показались им сомнительными, другие — нелепыми, а третьи — и вовсе опасными.

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Техника яичного желтка

Видео дня

Блогерша Кайла Кристин (@kaylachristinee) решила на примере яичного желтка показать мужчинам, как обращаться с вульвой. В своем видео она массирует желток круговыми движениями, нажимая на него все сильнее, а потом давит прямо в середину, чтобы он лопнул. По ее замыслу, это демонстрирует, что при массировании нужно рассчитывать давление и переходить к сильному воздействию только в самом конце процесса.

Эксперты уверены, что объяснять свои предпочтения лучше другими способами, а желтки оставить для здорового питания.

Возможно, данная рекомендация кому-то и помогает. Но это индивидуально. Помните, что у вашего партнера могут быть собственные предпочтения в прелюдиях и сексе в целом, и кому-то данная стимуляция может не подходить. В конце концов, кто-то любит больше нежности, кто-то -- интенсивное воздействие. Лучше обсудить с партнершей, готова ли она на подобный эксперимент.

Алена Москвина

Скорее всего, яичный желток использовали просто ради красивого видео. Плотность вульвы, конечно же, не такая, как у желтка. Можно, конечно, в секс-шопе найти игрушку, которая больше будет соответствовать вульве. Но смысла немного: если цель — снять образовательный ролик, это подойдет. Правда вот доставить партнерше удовольствие после практики с игрушкой вряд ли получится. Я бы посоветовала больше общаться с ней, спрашивать об ощущениях. Это будет в разы проще и безопаснее, чем смотреть такие ролики или тренироваться на продуктах питания. Только в живом общении можно достичь каких-то результатов. Надо говорить с женщиной во время секса, а ролики с желтком лучше оставить для кулинарных изысков.

Вспоминается, как в прошлом предлагали тренировать поцелуи на помидорах. Чувствительность половых органов у женщин разная, и кому-то требуется, чтобы воздействие нарастало постепенно, а кому-то — интенсивное воздействие с самого начала. Пожалуй, более подходящей техникой будет партнерская, когда девушка учит своего партнера, что именно ей нравится. Выполняется таким образом: рука мужчины находится на вульве, а девушка показывает, что делать, прикасаясь к нему. Мужчина должен повторять все ее действия, включая интенсивность воздействия, ритм, степень давления. Через некоторое время он поймет, как правильно воздействовать на чувственные места своей партнерши.

Олег Гулько

Кокосы от Карди Би

«Кокосовый челлендж» всплывает в соцсетях с 2019 года, а сейчас его популяризовала Карди Би. Она предложила во время позы «девушка сверху» нарисовать бедрами слово C-O-C-O-N-U-T («кокос» по-английски). Это, по ее мнению, произведет впечатление на партнера. Эксперты в этом не уверены и сомневаются, поймет ли хоть кто-нибудь, что значат такие движения.

Возможно, эта практика кому-то поможет разнообразить личную жизнь. Но стоит ли отвлекаться от процесса, «выписывая» буквы слова «кокос»? Секс — это про спонтанность, страсть или нежность, и чем больше вы отдаетесь процессу, тем лучше. В конце концов, если партнеру не понравится -- не расстроит ли это вас? Ведь вы так старались его впечатлить! Ну и с амплитудой главное не перестараться, чтобы избежать болевых ощущений.

Алена Москвина

«Кокосовый челлендж» — это не более чем выдумка или забавный контент для блогера. В реальности, если вы попробуете, как говорит блогер, «нарисовать» эти буквы хотя бы сидя на стуле, у вас получатся хаотичные и понятные только вам движения. Повторюсь, в таком важном для здоровья человека деле, как секс, лучше опираться на коммуникацию с партнером, а не на контент блогеров. Поговорите с ним и выясните, что доставляет ему удовольствие, а что нет. Других способов пока не существует, как бы вам ни хотелось узнать все секреты секса из интернета.

Елена Царева

Такой метод подойдет паре, у которой все хорошо в отношениях, в том числе с чувством юмора. Как минимум мужчина должен владеть навыками написания букв своим половым членом, иначе он рискует не понять, что движения партнерши были буквами в слове.

Олег Гулько

Четырехминутная прелюдия

Еще один тренд в TikTok — четырехминутная прелюдия к сексу. Чтобы ему последовать, нужно поставить таймер на четыре минуты и постараться успеть разогреть партнера, прежде чем прозвучит сигнал. Попробовавшие этот метод утверждают, что он способствует возбуждению. А вот сексологи и психологи не согласны. Они считают, что такой метод может не понравиться партнеру и даже навредить.

С одной стороны, такой метод действительно может разжигать страсть. Почему бы не попробовать? Это может напоминать что-то запретное за счет ограничений по времени. А запреты действительно заводят. Но не нужно сильно ориентироваться на таймер, ведь страсть может вспыхнуть намного быстрее, чем через четыре минуты. Тогда вряд ли стоит ждать, пока не прозвучит сигнал. Опять же, обсудите с партнером эту идею, чтобы такой процесс «по будильнику» не стал для него неприятным сюрпризом.

Алена Москвина

Четырехминутная прелюдия — это одно из самых вредных и страшных заблуждений, которые я слышала. Ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах нельзя ставить никакие таймеры и сроки в сексе и тем более в прелюдии. У каждого человека процесс сексуального возбуждения индивидуален. Больше того, у женщин он в разы сложнее, чем у мужчин. В зависимости от тысяч различных факторов процесс возбуждения может занимать и одну минуту, и час. Такие интимные детали должны обсуждаться партнерами между собой, решаться в общении. От утверждений про четыре минуты вреда больше, чем пользы. Если несформировавшийся человек или читатель без критического мышления посмотрит такой контент и запомнит нарратив про «возбуждение за четыре минуты», то позже это станет для него или для нее самым травматичным опытом. Человек будет уверен, что если он не может возбудиться за четыре минуты, значит, с ним что-то не так.

Елена Царева

Если перед этим у вас не было продолжительного и тяжелого рабочего дня, то, возможно, разогрев за четыре минуты будет для вас легким делом. В большинстве же случаев желательно не ставить временные рамки для прелюдии, так как скорость и степень возбуждения у каждого человека индивидуальны и к тому же могут меняться в зависимости от текущих обстоятельств.

Олег Гулько

Лодыжки как сережки

В 2023 году секс-блогеры в TikTok начали наперебой хвалить позицию «лодыжки как сережки», при которой один партнер кладет ноги на плечи другому. По их мнению, так оргазм наступает быстрее. Не все специалисты одобряют такой подход.

«Лодыжки как сережки» — это, по сути, одно из названий поз Камасутры. Это классика, проверенная временем, если можно так выразиться. «Тише едешь — дальше будешь» в таком случае будет миссионерской позой? В любом случае «сережки» стимулируют те зоны, которые лишены аналогичного контакта в ряде других поз. Да и исполнение вполне реалистичное. Так что дерзайте и получайте оргазмы, особенно если партнер уже готов завершать процесс. Ведь совместный оргазм невероятно сближает.

Алена Москвина

Очень поверхностное заблуждение. Автор тут, скорее всего, полагает, что таким образом кровообращение может быть улучшено. Это логично — когда ноги поднимаются, к тазу приливает кровь. Но давать такие советы всем подряд контрпродуктивно и может быть вредно. Нужно учитывать состояние здоровья, возраст, травмы. К тому же автор рискует заложить комплекс у каждого, кто окажется не в состоянии принять такую позу.

Елена Царева

Возможно, для кого-то подойдет такая позиция, и оргазм в ней наступит быстрее. Но для многих она окажется труднодоступной, не приведет к желаемому эффекту и даже может грозить травмой. Наступление оргазма, его скорость и яркость зависят от многих факторов. Сексуальная позиция партнеров — это один из них, но он не является определяющим.

Олег Гулько

Фокус с животом

Секс-блогер Сестра Риа рекомендует по-новому массировать точку G: манящими движениями стимулировать ее изнутри и одновременно нажать на низ живота женщины снаружи. По мнению специалистов, этот способ ненов, а давление на живот может привести к неожиданным и не особенно приятным результатам.

Тут важно быть осторожным и не давить на живот слишком сильно, иначе это вызовет боль или приведет к мочеиспусканию. В любом случае ориентируйтесь на партнершу: приятно ли ей, хочет ли она продолжать. Вполне возможно, что это станет вашей фишечкой

Алена Москвина

Нажать на низ живота — это тоже очень вредный совет. Не каждый способен повторить даже самую простую практику из какого-либо ролика в социальных сетях. Вероятность того, что в первый раз будет допущена ошибка, — 99 процентов. А теперь представим, что мужчина в целом физически развит и надавит с чрезмерной силой. Женщина получит физическую травму, и ни о каких экспериментах в постели эта пара больше не будет и мечтать, вспоминая свое фиаско с болевыми ощущениями.

Елена Царева

Новизна здесь сомнительна. Да, действительно, стимуляция передней стенки влагалища вызывает приятные ощущения у некоторых женщин. Также возможно, что дополнительное давление на низ живота даст новые ощущения. Но как рецепт, который гарантировано даст приятные ощущения, этот — сомнителен. С тем же успехом можно воздействовать на грудь девушки, шею, уши, спину и много что еще.

Олег Гулько

Будь токсичным

Блогеры советуют своим подписчикам на свиданиях проявлять самые токсичные черты характера, учат манипулировать эмоциями и вниманием, чтобы поддерживать в потенциальном партнере интерес. Удивительно, но хештег #StayToxic (оставайся токсичным) собрал на TikTok больше 500 миллиардов просмотров. Специалисты не сомневаются, что подобное поведение приманит только настоящего абьюзера.

Если хотите найти такого же токсичного партнера, который будет отвечать вам манипуляциями, унижениями, оскорблениями, дерзайте, используйте тренд на токсичность. Он способен привлечь только тех, кто говорит на таком же языке и играет в аналогичные игры. Вряд ли подобные отношения будут вам по душе в дальнейшем, если только вы не ищете партнера на одну ночь. Поскольку токсичность — это вариант агрессии, будьте готовы к тому, что она будет проявлена и в ваш адрес.

Алена Москвина

Это ужасно. В целом такой нарратив грозит тем, что в обществе может закрепиться абьюзивное отношение к партнеру как что-то одобряемое и поощряемое. От манипулирования чужими эмоциями до откровенного унижения и насилия — один шаг. Отношения должны быть здоровыми и основанными на взаимном уважении — это константа, при которой будет и здоровое общество, и рождаемость, и в целом психологическое состояние социума будет в норме. Если в социуме закрепляется нарратив манипуляции, абьюза, нездоровых отношений — это может говорить о его моральном развращении и разложении.

Елена Царева

Кинк на похвалу

Сексолог, публикующая видео под псевдонимом Pleasure Bhabie, рекомендует обратить внимание на необычную БДСМ-практику — похвалу. По ее словам, люди, которые стремятся угодить другим и занимать подчиняющуюся роль, часто испытывают прилив сексуального желания, если их хвалить — например, называть хорошей девочкой или хорошим мальчиком. С начала 2023 года хештег #praisekink (фетиш похвалы) набрал десятки миллионов упоминаний в TikTok. Психологи призывают быть аккуратнее с БДСМ-практиками и следить, чтобы они не выходили за пределы спальни.

Если вы практикуете БДСМ и имеете какие-то предпочтения такого рода — почему бы и нет. Да в любом случае, если вам и вашему партнеру нравится что-то, что не действует на вас разрушительно, дерзайте. Главное, держать границу, чтобы не возбуждаться от похвалы в жизни, вне сексуальных практик. Кроме того, поскольку тема значимости похвалы начинает становиться актуальной с раннего возраста, важно не смешивать такую практику и жизнь. Иначе это может вылиться в детско-родительские отношения, а они, как правило, не подразумевают особой страсти.

Алена Москвина

В любом обществе есть так называемые роли, но они не имеют никакого отношения к сексуальным практикам. Это роли социальные. В данном случае перенос сексуальных практик из девиации в реальную жизнь — это просто глупо. Тут речь идет, скорее всего, о каком-то совпадении, нежели о серьезных вещах. Похвала существует в любых коммуникациях, проводить параллель с БДСМ и социальными ролями человека невозможно. Говоря о сексуальных практиках любого толка, нужно не забывать, что все индивидуально. Одному человеку может нравиться «подчинение», у него может быть сексуальное возбуждение при этом, а другому оно покажется оскорбительным и унизительным. Я бы не воспринимала эту историю всерьез. Скорее всего, хештег появился просто случайно.

Елена Царева

Десять секунд поцелуев

Психотерапевт Ванесса Марин рекомендует каждый вечер по 10 секунд целоваться, необязательно привязывая эти проявления нежности к последующему сексу. По ее словам, этот метод помог ей улучшить отношения с мужем. Специалисты полагают, что проявления заботы могут не ограничиваться поцелуями. Ее можно демонстрировать и другими физическими и эмоциональными жестами.

То, что подходит одному, не всегда подойдет другому. Опять же, партнер по разным причинам может не хотеть поцелуев и нежности перед сном. Это не значит, что в отношениях появилась трещина, нет. Просто так бывает. Не стоит обижаться, если вам отказали. В конце концов, вряд ли вы делаете что-то такое исключительно для себя. Если цель в том, чтобы улучшить отношения, то важно считаться и с партнером, иначе будет только хуже. Не ограничивайтесь десятью секундами (хотя это вполне реалистичное время), не ограничивайтесь французскими поцелуями (поцелуи в щечку и губы — тоже поцелуи), не ограничивайтесь поцелуями в принципе (объятия в некоторых парах куда важнее и интимнее, чем поцелуи) и не ограничивайтесь временем (можно подойти к партнеру в течение дня, между делом, обнять его или поцеловать).

Алена Москвина

Самое глупое, что я слышала. Глупое, но безопасное. Опять же, все индивидуально. В паре может быть разлад или ссора — тогда ни о каких поцелуях не может быть и речи. Им нужно просто отрефлексировать или отдохнуть от общения друг с другом пару дней. А, может, просто паре комфортнее жить без ежедневных поцелуев. И что делать тем, кто сейчас временно в разных городах или в командировке? У каждой пары на планете — абсолютно индивидуальные отношения, поэтому универсальных советов нет и быть не может. Если бы мы были физиологически и ментально так просты, что всем нам годился бы один и тот же совет, то мы бы уже жили в идеальном утопическом обществе. Проявлять тепло, внимание и заботу к партнеру — это прекрасно, грех назвать совет плохим. Но у всех это проявляется по-разному. Философского камня с готовым решением тут не существует.

Елена Царева

Целоваться полезно и приятно, и не только перед сном, но и в любое удобное для обоих время. В случае Ванессы Марин такой рецепт сработал. Другим парам, не исключено, для улучшения отношений потребуются другие шаги. В разных парах причина, которая привела к сложностям в отношениях, будет своя, и для ее устранения может потребоваться куда больше поцелуев, причем, вероятно, еще и в другие места.