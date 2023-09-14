Джастин Бибер поздравил Хейли с годовщиной свадьбы

Кто бы что ни говорил о якобы ненадежных отношениях Джастина и Хейли Бибер, а супруги упорно доказывают: любовь между ними такая, что только завидовать.

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Уж не знаем, насколько это действительно так, но обращение певца к жене в годовщину свадьбы говорит само за себя.

«Ты пленила мое сердце. Я знаю, что это путешествие с тобой превзойдет наши самые смелые ожидания. Так что давай продолжим мечтать о большем, детка. Счастья на веки вечные. Я люблю тебя всеми фибрами своей души», — написал он в инстаграме*.

Поздравление с пятилетием семьи он сопроводил милыми совместными кадрами. И эти счастливые улыбки, кстати, не кажутся постановочными от слова совсем. Только взгляните!

Любопытно, что на это скажут селенаторы.

Они ведь уже который месяц предрекают Джастину и Хейли скорый развод, а в публикациях Селены Гомес видят едва ли не прямой намек на расставание. Ну а пока они делают поспешные выводы, дотошно выискивая доказательства, мы радуемся, что череда разводов, обрушившаяся на Голливуд, этих голубков обходит стороной.