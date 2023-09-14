ТОП-3 идей свидания и подарка для оригинальных и экономных

От знакомства до свадьбы: как организовать свидание мечты

© 62info.ru

Видео дня

Итак, начнем с ответа на вопрос, который хоть раз в жизни, но интересовал каждого - как выстроить отношения с понравившимся человеком? Предлагаем три этапа - от завязывания легкой беседы до по-настоящему близкого общения.

Непринужденный разговор: когда влюблен - порой теряешь все красноречие; не знаешь, о чем говорить, как избежать неловких пауз - и потом, краснея, думаешь, что не смог произвести нужное впечатление на объект своей мечты.

Предлагаем беспроигрышную тему - кино смотрят все, и хоть один фильм в своей жизни ваша симпатия видела, это можно принимать как факт. Попросите совета - что посмотреть; уточните, что понравилось из последнего; расскажите о своих кинопредпочтениях.

На всякий случай будьте готовы - посмотрите пару свежих сериалов, чтобы произвести впечатление человека современного, с широким кругозором, безграничной эрудицией и хорошим вкусом. Попросите у объекта симпатии совета, на какие онлайн-кинотеатры можно взять подписку - люди любят давать советы; похвастайтесь, на какие сервисы подписаны вы. В помощь - акция от "Ростелекома", сразу пять киносервисов по одной подписке, за первые 14 дней - всего один рубль.

Первое свидание: людям нравится внимание; каждый ценит, если помнят его вкусы. Продемонстрируйте это - у вас уже есть информация о том, что предпочитает ваш объект, так используйте ее! Вы говорили о фильмах? Оттолкнитесь от этого и предложите свидание в духе любимого фильма.

Может, это будет прогулка по местам съемок; может - ужин с теми же блюдами, которые были в кино; может - встреча в баре, стилизованном под ту эпоху. Вашу фантазию оценят! Что касается подготовки - то напомним, 55 тысяч фильмов у вас уже есть, если вы воспользовались предложением по подписке на киносервисы. Это как минимум 55 тысяч идей (хотя вообще, конечно, больше).

Становимся ближе: будем последовательны - вы уже заслужили себя репутацию человека оригинального и интересного в общении, и ваши отношения позволяют пригласить объект вашего интереса в гости.

Во-первых, предлог "посмотреть кино" не подводит уже поколения. Во-вторых, у вас уже есть все предпосылки, чтобы не отказали - вы прослыли буквально киноэкспертом. В-третьих, после свидания в киностиле вы зарекомендовали себя человеком оригинальным и способным удивить. В-четвертых, у вас действительно весь простор, чтобы удивить человека - вариантов множество, от классического фильма под бокал вина до спора на финальную развязку триллера (и сами решайте, какое желание будет загадывать выигравший). Ну и в-пятых - вы же помните, что в любом случае действительно найдете, какой фильм посмотреть, с вашей-то кинобазой от "Ростелекома"?

Оригинальный подарок - выгодная цена

Переходим к подаркам - это аспект важный, в каких бы отношениях вы ни состояли с человеком. Если чувства только зарождаются - подарок покажет ваше внимание, если чувства надо освежить - напомнит, почему когда-то всем предпочли именно вас.

Знак внимания: такой подарок не обязывает ко многому, он одновременно может быть и полезен, и романтичен - в зависимости от того, кому вы его преподносите. Подойдет и другу, в любимому, и даже родственнику. Да, мы об онлайн-подписках - сейчас можно выбрать пакетные предложения, которые совмещают и просмотры фильмов, и интернет, и мобильную связь. Просто дарите с правильными словами, где надо - сделайте намек: кино - "чтобы не скучал, когда меня нет рядом", интернет - "жду твоих лайков в моих соцсетях", мобильная связь - "будем общаться чаще".

Намек на большее: если ваши отношения уже в определенной степени сложились - и, как мы помним, кино сыграло не последнюю роль (но после вашего личного обаяния, конечно) - закрепите свою репутацию креативного человека. Вы уже знаете, какие фильмы нравятся вашему близкому, кто его любимые актеры - подарите наряд, какой был в фильме, или украшение из него; закажите мерч или книгу, по которой была сделана экранизация.

Помните, как было популярно украшение из "Титаника"в форме синего сердца? Идите по этому пути, но выбирайте то, что сделает ваш подарок индивидуальным.

Для действительно близких: наконец, переходим к подаркам более масштабным - рассказываем, откуда взять на них деньги, и раз уж речь зашла о практичности, займемся небольшими расчетами.

Сколько денег вы тратите обычно на просмотр фильмов в кино, на подписки на несколько киносервисов с разными сериалами, на интернет и мобильную связь? Оптимизируем эти расходы - используем пакетные предложения, которые помогают получить все то же самое, но с выгодой. Тут у каждого будет своя цифра. Мы в редакции для примера оценили - посчитали, сколько тратим и сравнили с линейкой предложений "Навсегда" от "Ростелекома" (тут тарифы закреплены навсегда при подключении, расти не будут, что удобно).

Минимальная экономия за год составила около 12 тысяч рублей. Это и есть фактически ваш бонус, те свободные деньги, которые появляются у вас - и которые можно потратить на подарок. Выбор нашей редакции - "умная" колонка VK Капсула с голосовым помощником Марусей, а вы можете отталкиваться от того, какая сумма получится у вас и что предпочитает ваш близкий человек: может, это будет огромный букет роз, которому все обзавидуются; может, загородный экстрим-поход на квадроциклах; может, столовый сервиз, покупку которого откладывали - а может, рыболовные снасти?

Выбирайте, что нравится - а найти свободные деньги помогут пакетные предложения "Ростелекома".