«Унижаю за деньги»: как устроена работа госпожи

Латекс и кожа, веревки и кляпы, унижение и боль— такой набор ассоциаций возникает, когда мы говорим о БДСМ. На самом деле, помимо понятного доминирования и прочего, БДСМ — это тонкая психологическая работа, основанная на умении доверять и передавать контроль. В новой серии подкаста "Активное согласие" мы поговорили с девушкой, которая превратила женское доминирование в настоящую профессию.

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О своей работе подробно рассказала Вея Веспер – профессиональная доминатрикс, которая работает в сфере секс-просвета и создает образовательные продукты для женщин. Она честно объяснила, как общается с клиентами и сколько стоят ее услуги.

Таймкод:

1.07 – Доминатрикс – это про работу или про стиль жизни

2.10 – В эскорт идут люди с высшим образованием

3.20 – Поддержка семьи

5.35 – Как устроено общение с клиентом

8.02 – Доминирование – это все равно секс-работа

13.00 – С чего все начиналось

18.10 – Что такое доминирование снизу

27.30 – БДСМ – это от травмы

29.55 – Про романтизацию нежных и добрых чувств

32.30 – Даже у доминатрикс есть муж, а у вас – нет

33.00 – Про секс и отношения вне сессий

40.30 – Да, я люблю деньги, но это не все, что я люблю

45.25 – Саб-спейс и топ-спейс или цель сессий

46.27 – Неудачные и неприятные ситуации

54.52 – Я вещую на русскоязычную аудиторию

57.40 – Карьерный рост доминатрикс

1.00.00 – Товарно-денежный вопрос

В подкасте участвовали:

Над подкастом работали:

автор и ведущая — Даша Краснова

джингл — Глеб Домбровский

монтаж — Альбина Ахатова