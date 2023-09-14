«Унижаю за деньги»: как устроена работа госпожи
Латекс и кожа, веревки и кляпы, унижение и боль— такой набор ассоциаций возникает, когда мы говорим о БДСМ. На самом деле, помимо понятного доминирования и прочего, БДСМ — это тонкая психологическая работа, основанная на умении доверять и передавать контроль. В новой серии подкаста "Активное согласие" мы поговорили с девушкой, которая превратила женское доминирование в настоящую профессию.
О своей работе подробно рассказала Вея Веспер – профессиональная доминатрикс, которая работает в сфере секс-просвета и создает образовательные продукты для женщин. Она честно объяснила, как общается с клиентами и сколько стоят ее услуги.
Таймкод:
1.07 – Доминатрикс – это про работу или про стиль жизни
2.10 – В эскорт идут люди с высшим образованием
3.20 – Поддержка семьи
5.35 – Как устроено общение с клиентом
8.02 – Доминирование – это все равно секс-работа
13.00 – С чего все начиналось
18.10 – Что такое доминирование снизу
27.30 – БДСМ – это от травмы
29.55 – Про романтизацию нежных и добрых чувств
32.30 – Даже у доминатрикс есть муж, а у вас – нет
33.00 – Про секс и отношения вне сессий
40.30 – Да, я люблю деньги, но это не все, что я люблю
45.25 – Саб-спейс и топ-спейс или цель сессий
46.27 – Неудачные и неприятные ситуации
54.52 – Я вещую на русскоязычную аудиторию
57.40 – Карьерный рост доминатрикс
1.00.00 – Товарно-денежный вопрос
В подкасте участвовали:
Чтобы не пропускать выпуски, подписываетесь на подкаст «Активное согласие» в VK, Spotify, Google Подкастах, Castbox, Apple Podcasts и Яндекс.Музыке.
Над подкастом работали:
автор и ведущая — Даша Краснова
джингл — Глеб Домбровский
монтаж — Альбина Ахатова
обложка — Мария Толстова и Лена Сидорова