Переживший измену мужчина перешел с женщин на секс-кукол

Мужчина перешел с женщин на секс-кукол после того, как пережил измену. Он поделился своей историей с Daily Star и обратился за советом к специалисту по отношениям Джейн О'Горман.

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Мужчина рассказал, что его первая любовь ушла от него к лучшему другу и разбила ему сердце. Он болезненно переживал разрыв и в конце концов решил отказаться от отношений с женщинами. Для удовлетворения своих потребностей он приобрел несколько кукол для взрослых.

«Сейчас секс меня не особо интересует. Я пользуюсь парой надувных секс-кукол, но только для быстрого достижения оргазма», — говорит он.

По словам мужчины, из-за пристрастия к куклам для взрослых у него испортились отношения с братом. Родственник больше не приглашает его на вечеринки и семейные мероприятия, так как считает странным и стыдится его.

Джейн О'Горман заявила, что мужчине незачем оправдываться.

«Если вам хочется доставить себе удовольствие время от времени, значит, так тому и быть. Если вы никого не оскорбляете и не обижаете, то делайте, что хотите», — утверждает специалист.

Несмотря на это, эксперт порекомендовала мужчине не закрываться от общения с противоположным полом. По ее мнению, не следует допускать, чтобы неудачный опыт негативно сказывался на его отношениях.

«Возможно, ваша бывшая партнерша не подошла вам, но кто-то другой может подойти. Откройте свои сердце и душу для любви», — советует специалист.