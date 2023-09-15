Назван главный критерий сексуальной совместимости

Совпадение либидо партнеров — главный критерий сексуальной совместимости и гармонии, уверяет психолог, сексолог Инесса Швацкая. О секретах счастливой интимной жизни она рассказала в беседе с «Лентой.ру».

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Швацкая назвала три вида сексуального темперамента. При высоком либидо человек хочет секса каждый день и не особо нуждается в романтической обстановке и предварительных ласках.

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При среднем сексуальное желание возникает два-три раза в неделю. В этом случае, помимо физического удовлетворения, важен эмоциональный контакт, душевная близость. При низком либидо, продолжает сексолог, желание появляется примерно раз в три-четыре недели, иногда реже, и человеку важен не сам секс как таковой, а эмоциональная близость, романтика, предварительные ласки.

Некоторые пары игнорируют вопросы сексуальной совместимости. В начале отношений, когда бушует страсть, наблюдается высокий уровень сексуального влечения даже у людей со слабым сексуальным темпераментом. Спустя какое-то время, когда гормональный фон приходит в норму, человек возвращается к своему обычному уровню либидо и, если есть несовпадение, возникает сексуальная дисгармония

Инесса Швацкая

Для женщины секс — это прелюдии, ласки, поцелуи, прикосновения, отметила собеседница «Ленты.ру». Для мужчин — это прежде всего сам процесс полового акта и достижение оргазма.

В паре, где сексуальные темпераменты противоположны (высокий-низкий), прийти к компромиссу и удовлетворению сложно

Сексолог предупреждает: даже если партнеры идеально подходят друг другу в быту, разногласия в постели могут привести к необратимым последствиям. При этом, добавляет она, темперамент далеко не всегда играет важнейшую роль в вопросе совместимости. Главное, что требуется от обоих партнеров — желание вносить разнообразие в сексуальную жизнь, примерно одинаковое либидо, отсутствие стеснения и комплексов. В этом случае интим у партнеров будет незабываемым.

Чтобы достичь гармонии в интимной жизни, необходимо планировать секс, отмечает Швацкая. Это хорошее решение, особенно, если один из партнеров много работает и вечером у него не остается сил для секса.

Разнообразьте интимную жизнь. Бежать в секс-шоп за наручниками вовсе не обязательно. Можно, например, заменить классический секс с проникновением на оральные ласки или петтинг. Поговорите с партнером о ее (его) сексуальных предпочтениях

Инесса Швацкая

Часто близость проходит в одинаковых условиях, что приводит к сексуальной скуке, говорит психолог. Она советует внести разнообразие. «Займитесь любовью в гостиной или на кухне (если позволяют обстоятельства), снимите номер в отеле, на свежем воздухе подальше от посторонних глаз», — комментирует Швацкая.

Вашему партнеру хочется близости раз в месяц, вам — каждый день? Отлично. Вычислите «среднее арифметическое»: договоритесь о сексе два-три раза в неделю. Такой вариант значительно лучше, чем раз за разом отказывать любимому человеку или переламывать себя, соглашаясь без энтузиазма

Инесса Швацкая