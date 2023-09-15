Как определить типы мужей и жен

Психологи выделяют несколько основных типов мужей и жен. О том, как определить тип своего партнера, Pravda.Ru рассказала семейный системный психолог Алена Леонова.

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"Считается, что есть жены-дочери, жены-матери и жены-партнеры. Жена-дочь ищет покровительства, чтобы о ней заботились, баловали, чтобы ей уступали. Жена-мать стремится все контролировать. Она управляет собой, мужем, детьми, принимает все решения, берет на себя всю ответственность. Она где-то деспот, а где-то, наоборот, пристанище: и защищает, и командует", - рассказала специалист.

Последний тип - жена-партнер - является самым взрослым, продолжила Леонова. По ее словам, в этом случае партнеры находятся на равных позициях и могут сами за себя отвечать и брать ответственность.

Аналогичными являются мужские типажи - муж-сын, муж-отец и муж-партнер. Первый характеризуется тем, что не принимает самостоятельно никакие решения и боится быть взрослым.

Муж-отец может брать ответственность, однако, является авторитарным, жестким и иногда даже жестоким, отметила психолог.

"Муж-партнер является равноценным родителем. Его функции от функций матери отличаются мало. То есть на время отъезда мамы может самостоятельно ухаживать за детьми", - заключила Леонова.