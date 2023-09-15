Как определить типы мужей и жен
Психологи выделяют несколько основных типов мужей и жен. О том, как определить тип своего партнера, Pravda.Ru рассказала семейный системный психолог Алена Леонова.
"Считается, что есть жены-дочери, жены-матери и жены-партнеры. Жена-дочь ищет покровительства, чтобы о ней заботились, баловали, чтобы ей уступали. Жена-мать стремится все контролировать. Она управляет собой, мужем, детьми, принимает все решения, берет на себя всю ответственность. Она где-то деспот, а где-то, наоборот, пристанище: и защищает, и командует", - рассказала специалист.
Последний тип - жена-партнер - является самым взрослым, продолжила Леонова. По ее словам, в этом случае партнеры находятся на равных позициях и могут сами за себя отвечать и брать ответственность.
Аналогичными являются мужские типажи - муж-сын, муж-отец и муж-партнер. Первый характеризуется тем, что не принимает самостоятельно никакие решения и боится быть взрослым.
Муж-отец может брать ответственность, однако, является авторитарным, жестким и иногда даже жестоким, отметила психолог.
"Муж-партнер является равноценным родителем. Его функции от функций матери отличаются мало. То есть на время отъезда мамы может самостоятельно ухаживать за детьми", - заключила Леонова.
Опрос сервиса SuperJob, с результатами которого ознакомилась "Газета.Ru", до этого показал, что люди, характеризующие свою вторую половину как "родственную душу", считают себя абсолютно довольными отношениями вдвое чаще тех, чей союз создан по принципу "противоположности притягиваются".