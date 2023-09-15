Китаянка развелась с мужем из-за шантажа с его стороны
Жительница Китая через суд развелась с мужем, пишет Oddity Central. По словам женщины, супруг заставил ее заключить с ним брак путем шантажа.
Как пояснила Ли Сун, мужчина пригрозил ей, что опубликует в соцсетях ее интимные фотографии, если она не захочет выйти за него замуж.
Кроме того, будущий супруг постоянно преследовал возлюбленную, не давая ей работать.
Не в силах справиться с этим, китаянка согласилась вступить с ним в брак, лишь бы он прекратил мешать ей жить.
После свадьбы пара так и не начала жить вместе. Спустя несколько месяцев Ли подала иск в суд, требуя аннулировать их брак. Суд удовлетворил требования истца и пришел к выводу, что действия мужчины нанесли Сун репутационный ущерб.
Сам ответчик не отрицал ни одно из обвинений в ходе расследования, однако понес ли он наказание, не сообщается.