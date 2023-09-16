7 признаков, что вас он любит больше, чем свою бывшую
Если вы у него не первая, наверняка хочется быть как минимум лучшей и затмить всех его бывших.
К счастью, существуют способы определить по поведению избранника, что вас он точно любит больше.
Избегает сравнений
Если ваш партнер доволен отношениями, он не станет открыто сравнивать вас с бывшей. Не нужно разбираться в психологии, чтобы догадаться, насколько это неприятно, так зачем делать больно любимой? Речи в стиле «она так не делала» и «с ней было по-другому» намекают, что в моменте мужчина сделал бы выбор не в вашу пользу. Если он действительно любит вас больше, то не станет унижать неуместными сравнениями и будет ценить за сильные стороны. Если парень действительно считает, что предыдущая пассия даст вам фору, и даже не пытается это скрывать, вы знаете, куда его послать.
Открыто говорит о прошлом
Если партнер спокойно отвечает на ваши вопросы о прошлом, это хороший знак для отношений. Таким образом он демонстрирует, что ему нечего скрывать и ваше совместное будущее для него важнее прошлой интрижки, которая давно обесценилась. Впрочем, если говорить о предыдущем опыте мужчине неприятно, возможно, он был травмирующим. А вот если парень уходит от вопросов, высмеивает ваш интерес и отвечает неоднозначно, стоит задуматься. Действительно ли ему можно доверять?
Познакомил вас с семьей и друзьями
Пожалуй, самый надежный признак здоровых отношений — это смешение жизней. Если он представил вас родителям и друзьям и при случае обращается к вам как ко второй половинке при знакомых, поздравляем: мужчина настроен серьезно. Если же вы осознали, что для его окружения вы девушка-невидимка, перспективы незавидные: либо он окончательно не решил, достойны ли вы остаться в его жизни надолго, либо уже решил, что роман будет непродолжительным. Исключения можно сделать для одиночек и тех, кто, к примеру, с родителями находится в давнем конфликте.
Не поддерживает с ней связь
Конечно, в редких случаях бывшие любовники могут остаться друзьями. Но если вы не готовы разделить дружелюбие партнера к его бывшей, выбор для мужчины очевиден. Хотя редкие светские беседы ничего не значат, в отличие от сомнительных намеков. К примеру, хвалебные комментарии под ее свежими снимками в соцсетях — это явно перебор, как и пошлые анекдоты в переписке. Любые полутона должны вас насторожить: партнеру, похоже, мало общения с вами, если он не только не сжег мосты, но и назначил до боли знакомый «аэродром» запасным.
Расслаблен при встрече
Мир тесен, рано или поздно может возникнуть ситуация, когда вы вдвоем встретите его экс-партнершу. Хороший знак — его спокойное поведение. У человека, который уверен в своем выборе, нет поводов для неловкости, наоборот, он будет рад продемонстрировать, что у него все сложилось как нельзя лучше. Если парень отпускает вашу руку и сторонится, словно вы не пара, спросите у него прямо: ему за вас стыдно или он рассчитывает ее вернуть? В обоих случаях отношения ни к чему хорошему не приведут.
Он признается в любви
Для многих мужчин признаваться в любви вслух достаточно сложно, поэтому, если он делает это ради вас, беспокоиться не о чем. Особенно если такого не было в прошлых отношениях. Выяснить это не всегда просто: вопрос «ей ты тоже так говорил?» скорее приведет к ссоре, чем к беседам по душам. Для откровенного разговора нужен подходящий момент. А иногда на помощь придут открытые источники, если он, конечно, не подчистил соцсети после разрыва.
Сделал вам предложение
Если он сделал вам предложение по собственной инициативе, поздравляем, его бывшей остается только позавидовать. А вы, однозначно, побеждаете в сравнениях с ней, по крайней мере в глазах вашего мужчины. Правда, если у него за плечами было несколько браков, нет никаких гарантий, что этот не закончится так же, как предыдущие. Примета хорошая, если брак первый или у него были веские основания для развода с бывшей женой.