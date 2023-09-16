7 признаков, что вас он любит больше, чем свою бывшую

Если вы у него не первая, наверняка хочется быть как минимум лучшей и затмить всех его бывших.

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К счастью, существуют способы определить по поведению избранника, что вас он точно любит больше.

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Избегает сравнений

Если ваш партнер доволен отношениями, он не станет открыто сравнивать вас с бывшей. Не нужно разбираться в психологии, чтобы догадаться, насколько это неприятно, так зачем делать больно любимой? Речи в стиле «она так не делала» и «с ней было по-другому» намекают, что в моменте мужчина сделал бы выбор не в вашу пользу. Если он действительно любит вас больше, то не станет унижать неуместными сравнениями и будет ценить за сильные стороны. Если парень действительно считает, что предыдущая пассия даст вам фору, и даже не пытается это скрывать, вы знаете, куда его послать.

Открыто говорит о прошлом

Если партнер спокойно отвечает на ваши вопросы о прошлом, это хороший знак для отношений. Таким образом он демонстрирует, что ему нечего скрывать и ваше совместное будущее для него важнее прошлой интрижки, которая давно обесценилась. Впрочем, если говорить о предыдущем опыте мужчине неприятно, возможно, он был травмирующим. А вот если парень уходит от вопросов, высмеивает ваш интерес и отвечает неоднозначно, стоит задуматься. Действительно ли ему можно доверять?

Познакомил вас с семьей и друзьями

Пожалуй, самый надежный признак здоровых отношений — это смешение жизней. Если он представил вас родителям и друзьям и при случае обращается к вам как ко второй половинке при знакомых, поздравляем: мужчина настроен серьезно. Если же вы осознали, что для его окружения вы девушка-невидимка, перспективы незавидные: либо он окончательно не решил, достойны ли вы остаться в его жизни надолго, либо уже решил, что роман будет непродолжительным. Исключения можно сделать для одиночек и тех, кто, к примеру, с родителями находится в давнем конфликте.

Не поддерживает с ней связь

Конечно, в редких случаях бывшие любовники могут остаться друзьями. Но если вы не готовы разделить дружелюбие партнера к его бывшей, выбор для мужчины очевиден. Хотя редкие светские беседы ничего не значат, в отличие от сомнительных намеков. К примеру, хвалебные комментарии под ее свежими снимками в соцсетях — это явно перебор, как и пошлые анекдоты в переписке. Любые полутона должны вас насторожить: партнеру, похоже, мало общения с вами, если он не только не сжег мосты, но и назначил до боли знакомый «аэродром» запасным.

Расслаблен при встрече

Мир тесен, рано или поздно может возникнуть ситуация, когда вы вдвоем встретите его экс-партнершу. Хороший знак — его спокойное поведение. У человека, который уверен в своем выборе, нет поводов для неловкости, наоборот, он будет рад продемонстрировать, что у него все сложилось как нельзя лучше. Если парень отпускает вашу руку и сторонится, словно вы не пара, спросите у него прямо: ему за вас стыдно или он рассчитывает ее вернуть? В обоих случаях отношения ни к чему хорошему не приведут.

Он признается в любви

Для многих мужчин признаваться в любви вслух достаточно сложно, поэтому, если он делает это ради вас, беспокоиться не о чем. Особенно если такого не было в прошлых отношениях. Выяснить это не всегда просто: вопрос «ей ты тоже так говорил?» скорее приведет к ссоре, чем к беседам по душам. Для откровенного разговора нужен подходящий момент. А иногда на помощь придут открытые источники, если он, конечно, не подчистил соцсети после разрыва.

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