Сексолог раскрыла необычный способ повысить сексуальное влечение

Фолиевая кислота может повысить сексуальное влечение и улучшить оргазмы у женщин в постменопаузе. Об этом заявила доктор Хедье Риази. По словам ученых, потребление зеленых овощей, хлеба, яиц и орехов благотворно сказывается на сексуальной жизни.

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«Наши результаты показывают, что фолиевая кислота, возможно, улучшает сексуальную функцию у женщин в постменопаузе», — заявила Риази. Ее слова приводит «Ридус».

Ученые провели исследование, в котором приняли участие 100 женщин среднего возраста. Половина из них принимала добавку фолиевой кислоты по пять мг каждый день в течение восьми недель, остальные 50 женщин пили пустышки.

Доктор Риази отметила, что желание, оргазмы, удовлетворение и возбуждение стали лучше у людей, которые принимали фолиевую кислоту. Предыдущие исследования ученых показывали, что кислота помогает мужскому полу решить проблему с эректильной дисфункцией за счет улучшения кровотока.

Женщинам в постменопаузе также желательно употреблять добавки с витамином B. В рацион нужно добавить белый хлеб, яйца, апельсиновый сок, шпинат и капусту.