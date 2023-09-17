Что раздражает мужчин в женщинах: как стать идеальной спутницей

Некоторые девичьи черты могут довести до белого каления

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Представители обоих полов: прекрасного и сильного, на самом деле, часто мечтают об одном – построить гармоничные отношения с любимым человеком и до конца жизни купаться во взаимной заботе и нежности. К сожалению, далеко не всем это удается. Например, некоторые присущие женщинам черты настолько раздражают мужчин, что те готовы бежать от них на край света. Что особенно сильно не нравится молодым людям в прелестных дамах, рассказывает женский журнал kleo.ru.

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ТУМАННЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

Иногда кажется, что мужчины и женщины – существа с разных планет. Действительно, многие вещи мы воспринимаем совсем по-разному. Например, представители сильного пола никак не могут понять, почему женщине так сложно конкретно сказать о том, что она хочет. Девушки очень любят говорить полунамеками и редко прямо обозначают, что им нужно. На самом деле, если вы прямо скажите своему любимому, что вам очень понравилась сумка, и вы хотите, чтобы он вам ее подарил, шансы получить вожделенный презент резко возрастут.

СТРЕМЛЕНИЕ ПОДМЯТЬ ПОД СЕБЯ ПАРТНЕРА

Чем старше мы становимся, тем сложнее меняться. При этом с годами у каждого формируется образ идеального возлюбленного и определяются качества, которыми он непременно должен обладать. Когда встречается подходящий человек, многие женщины начинают попытки переломить его под себя. Это очень сильно раздражает мужчин, которые давно выросли из детского возраста и не собираются слушаться новоиспеченную «мамочку». Старайтесь замечать в вашем партнере позитивные стороны и не пытайтесь навязать ему свое видение мира. Тогда у вас появится шанс стать идеальной спутницей и быть любимой.

КОРЫСТНЫЕ ЦЕЛИ

Многие женщины считают, что мужчина должен быть единственным добытчиком в семье и обеспечивать все блага. Нередко представители мужского пола с этим абсолютно согласны. Однако откровенная меркантильность оттолкнет даже самого щедрого мужчину. В любом случае, человеку важно понимать, что вы любите его, а не его кошелек. Более того, женщина никогда не будет счастлива в отношениях, в которые она вступила только ради денег.

БОЛТЛИВОСТЬ

Пустые разговоры – чисто женская прерогатива. Если хотите немного расслабиться и бездумно помолоть языком, лучше позовите в кафе подружку. Мужчины стараются разговаривать только по делу. Пустая болтовня возлюбленной сильно их выматывает, потому что они напряженно пытаются понять, в чем же смысл беседы, которая на самом деле и женщине нужна только для сотрясания воздуха.

НЕСДЕРЖАННОСТЬ И АГРЕССИЯ