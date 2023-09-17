Как строить отношения с разведенным мужчиной
Разрыв с любимым человеком, особенно, когда союз был официально узаконен и стал полноценной семьей, очень тяжелое испытание. Конечно, ставить крест на своей жизни после развода не должен ни один здравомыслящий человек. Однако отношения с разведенным мужчиной таят в себе определенные трудности. Какие вопросы нужно обсудить с самого начала, рассказывает женский журнал kleo.ru.
Убедиться в аннулировании брака Развод – это процедура, которую проводят непосредственно представители ЗАГСа. Если мужчина продолжает ходить со штампом в паспорте, но уверяет окружающих, что он давно разорвал отношения с женой, стоит насторожиться. В каждой паре бывают сложные периоды.
Возможно, ваш возлюбленный просто поссорился с благоверной, и временно они решили пожить отдельно. Велика вероятность, что выстроенные годами узы будут значительно сильнее, чем мимолетный роман. Такая пара может воссоединиться, а третий окажется лишним. Вступать в отношения с мужчиной, который все еще официально женат, очень плохая идея. Понять, сумел ли мужчина поставить точку Развод – очень серьезное испытание.
После разрыва отношений должно пройти определенное время для того, чтобы человек полностью отпустил бывшего возлюбленного и ощутил в себе силы окунуться в новые отношения. Если ваш кавалер постоянно скатывается на обсуждение бывшей жены (даже если он костерит ее почем зря), это значит, что пока он не готов к новому роману. Когда отношения между людьми полностью завершились, они практически не вспоминают друг о друге. Тем более, не позволяют себе говорить гадости о бывшем возлюбленном. Если это не так, скорее всего, вас используют как средство, чтобы забыться. Наличие детей Часто при знакомстве люди стараются выглядеть лучше и даже готовы на всевозможные ухищрения. Например, мужчина может попытаться скрыть, что у него остались дети от прошлого брака. Это очень важный аспект, который нужно откровенно обсудить. Конечно, дети не помешают вам построить гармоничные отношения с достойным мужчиной.
Однако нужно быть готовой к тому, что его наследники никуда не денутся и будут занимать определенное место в жизни. В этом вопросе также стоит отметить: если мужчина открещивается от детей, отказывается платить алименты и не уделяет им внимания – очевидно, что это непорядочный человек и практически наверняка в новом браке он также продемонстрирует не самые лучшие стороны. Финансовые обязательства перед бывшей женой Если вы чувствуете, что отношения с разведенным мужчиной становятся по-настоящему серьезными, проговорите все важные вопросы. Вам нужно понимать, есть ли у него финансовые обязательства перед бывшей женой. Вы могли подумать, что встретили солидного обеспеченного мужчину, но половина его зарплаты может уходить на детей от предыдущего брака. Этот щекотливый нюанс также нужно детально обсудить для того, чтобы вместе решить, как будут развиваться ваши отношения.