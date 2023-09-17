Играть, терпеть, молчать: 7 ошибок в сексе, которые могут разрушить отношения

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Мужчины искренне восхищаются женщинами, которые знают толк в любовных ласках. Знают не только как дарить удовольствие, но и как наслаждаться самим. Причем состоит это умение не в акробатических позах Камасутры, а в первую очередь – в искренности. Но этим искусством надо овладеть. Имитировать «профпригодность» не стоит, все равно будет заметно.

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Сексолог Виталий АЗУРОВ рассказывает о 7 самых распространенных ошибках женщин в постели, которые не только разочаруют вашего избранника, но и могут поставить под угрозу отношения.

АКТРИСА СВОЕГО ТЕАТРА: ИГРАТЬ В ЛЮБОВЬ НЕ СТОИТ

По статистике, которую собрали ученые из университета Темпл в США, притворяются, что достигают пика удовольствия, от 50 до 67% женщин. Просто с разной частотой: кто-то играет роль постоянно, другая - время от времени. Но даже если от природы вы наделены актерскими способностями, применять их в сексе не стоит, все равно раскусят рано или поздно, а последствия для вашей пары будут весьма печальными.

Комментарий специалиста: «Понять, что партнерша достигла «точки кипения» можно сразу по нескольким сигналам – это и сладкие вздохи, и непроизвольное напряжение кистей рук, и конечно, сокращение мышц интимных органов, - отмечает Виталий АЗУРОВ. – Научиться имитировать все эти показатели вместе практически невозможно. Обычно девушки ограничиваются «вербальной поддержкой» - прикрывают глаза, стонут, и всячески дают понять, что достигли пика, хотя на самом деле этого и не произошло. Почему они так поступают? Причин несколько – в первую очередь защита чувств партнера, чтобы он не переживал из-за того, что не смог доставить любимой наслаждение. Но благими намерениями, как известно, устелена дорога в ад. Партнер, у которого есть опыт отношений, быстро поймет, что его обманывают. Если же действительно верит – еще хуже. Потому как он запомнит схему движений, ласк, поцелуев, которые привели вас, якобы, к оргазму. И в дальнейшем будет повторять эту комбинацию – он ведь пребывает в полной уверенности, что именно так вы возбудитесь по максимуму. Значит, играть вам придется всегда, а про свое наслаждение можно забыть.

Со временем начнет накапливаться раздражение и обида, ведь у любимого все хорошо, а вас словно используют, причем вы сами дали на это добро. По сути, попадаете в ловушку, которую сами же и устроили. Рано или поздно обман вскроется, вы просто устанете притворяться, и вот тогда партнеру станет по-настоящему больно, как только поймет, что столько времени его обманывали».

О БЫВШЕМ – НИ СЛОВА: ПРИРЕВНУЕТ К ПРОШЛОМУ

Времена, когда девушек выдавали замуж невинными, давно прошли. Сегодня вступая в отношения, как правило, партнеры уже имеют определенный сексуальный опыт. Парень прекрасно понимает, что возлюбленная уже была в отношениях, но предпочитает не думать об этом, инстинкт собственника приводит к тому, что даже мысли о том, что когда-то его избранница нежилась в объятьях другого, вызывают ревность. Поэтому, какими бы близкими не были ваши отношения, не стоит в деталях рассказывать подробности прошлого.

Комментарий специалиста: «Упоминание бывших вообще нежелательно в разговорах, - настаивает Виталий АЗУРОВ. – Можно ограничиться парой фраз, если речь идет о вопросе, почему не сложились прошлые отношения. Подробные рассказы-пересказы, как с подружкой, вызовут волну ревности.

Ну и тем более не стоит говорить о предыдущем партнере в постели с новым. Даже если вы вроде бы произносите похвалу, наподобие «еще ни один мужчина не был так нежен». В первую очередь, это приводит к мысли, что его сравнивают с другими, во-вторую, к вопросу, сколько вообще было этих других до него? Помните, представители сильного пола устроены по-другому - они больше подвержены ревности, в том числе и к прошлому. После таких откровений он будет зацикливаться на вашем предыдущем опыте, подсознательно соревноваться с тем поклонником, про которого вы уже и думать забыли».

БРУТАЛЬНЫЕ СНАРУЖИ, НЕЖНЫЕ ВНУТРИ: МУЖЧИНЫ ТОЖЕ СТРАДАЮТ ОТ КОМПЛЕКСОВ

Доверие и откровенность в отношениях – это хорошо, но только не тогда, когда под этим соусом маскируют акцент на физических недостатках или особенностях организма. Даже если ваш возлюбленный не наделен телом как у Аполлона, совершенно необязательно об этом говорить.

Комментарий специалиста: «Не думайте, что все мужчины - самоуверенные мачо, - рассказывает Виталий АЗУРОВ. – Они так же, как и вы, сомневаются и переживают по поводу своих мускулов, размеров и умений. Но если натренировать технику любви они могут, то вот с физическими параметрами вряд ли что удастся сделать – как говорится, чем богаты, тем и рады. Однако истинная красота человека - в любви, которую он проявляет, и тогда любые несовершенства становятся незаметными. А если вы будете опускать колкие замечания – только унизите поклонника.

«Переверните» ситуацию, представьте, что он будет вам высказываться по поводу размера вашей груди – понравится? Скорее всего, вы быстро разорвете с ним отношения. Так же поступают и мужчины».

ГОНИТЕ ПРОЧЬ: МЫСЛЯМ О РЕМОНТЕ В ПОСТЕЛИ НЕ МЕСТО

Представительницам прекрасного пола немного сложнее полностью расслабиться в постели. Все потому, что у них оргазм, в первую очередь, «в голове». Требуется концентрация на внутренних ощущениях, умение оставаться «в моменте». И конечно некстати, когда в самые пикантные моменты вдруг в голову начинают лезть мысли по бытовым вопросам – потолок пора отремонтировать или люстру поменять. Даже если вдруг такие идеи и пробежали - не стоит именно сейчас сообщать о них возлюбленному.

Комментарий специалиста: «За неспособность концентрировать внимание на одном процессе девушки могут сказать спасибо матушке-природе, - рассказывает Виталий АЗУРОВ. – Она и сделала вас многозадачными. Все потому, что в древности хранительнице очага приходилось делать десяток дел практически одновременно: сбор ягод и кореньев, наблюдение за окружающим миром – не выскочит ли ненароком тигр, приготовление пищи и все это вместе с присмотром за детьми. Такая рассредоточенность – важный навык для выживания, но вот в любовных делах она мешает. Во время секса важно не потакать этим мыслям, как пришли - пусть так и уходят, вы же концентрируйтесь на ощущениях тела. Если в момент, когда любимый охвачен страстью, начнете обсуждать с ним бытовые вопросы – скорее всего, он обидится. Подумает, что все его старания – насмарку».

НЕ ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ: ВАЖНО КАЧЕСТВО, А НЕ РЕКОРДЫ

Четкой инструкции, как должна себя вести девушка в постели, не существует. Одни предпочитают больше получать, нежиться в объятьях любимого. Другие – неистовые амазонки, стремящиеся доминировать над партнером. Третьи – дикарки, которые выражают эмоции голосом, а четвертые молчат, только тихонько постанывают от страсти.

Все прелестницы разные – и каждая обязательно найдет своего ценителя. Однако все хорошо в меру, и полное зацикливание на одной роли рано или поздно надоедает. Особенно если вашим отношениям уже не первый год.

Комментарий специалиста: «Здесь важно соблюдать баланс установок, - рассказывает Виталий АЗУРОВ. – С одной стороны, мужчины по природе охотники, поэтому им нравится быть главными, покорять, добиваться избранницы. С другой стороны – не хотят, чтобы любимая была совсем пассивной в любви, пусть тоже проявляет инициативу. Но и в крайность впадать не стоит. Головокружительные па со сменой позиций каждые тридцать секунд сбивают с толку и не дают возможности расслабиться. Разнообразие в сексе - это прекрасно, но оно не должно превращаться в бег по полосе препятствий, иначе ваш возлюбленный может внезапно сойти с дистанции.