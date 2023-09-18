Сексолог высказалась об оптимальной продолжительности полового акта

Не существует оптимальной продолжительности полового акта, поэтому вместо нее лучше оценивать его качество, уверена сексолог Лорен Френч. Такую мысль она высказала в беседе с изданием Fashion Journal.

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Френч призвала не зацикливаться на идее, что долгий секс априори является хорошим, поскольку между этими показателями нет никакой связи. Она заявила, что нередки случаи, когда быстрый десятиминутный половой контакт с проникновением оказывается гораздо приятнее получасового.

Еще один аргумент против оценки качества интима по его длительности, по мнению специалистки, заключается в том, что не очень понятно, когда «включать метафорический таймер» — в момент проникновения или с прелюдии. Она подчеркнула, секс — это гораздо больше, чем механические фрикции, ведь женщине требуется от 20 до 40 минут, чтобы полностью возбудиться физически, то есть чтобы кровь прилила к гениталиям и организм отреагировал соответствующим образом.

Также Френч добавила, чтобы улучшить качество секса, надо не работать над его продолжительностью, а пробовать разные формы получения наслаждения и не забывать прислушиваться к себе и к партнеру. «Если вы испытываете дискомфорт, когда дело доходит до секса, всегда лучше обратиться к профессионалу. Но если вы беспокоитесь лишь о том, как долго он должен или не должен длиться, тогда примите это как знак расслабиться, отпустить все и наслаждаться процессом, независимо от того, длится он 10 минут или 100», — подытожила сексолог.