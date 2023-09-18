3 признака, что вам рано думать о браке — вы еще не готовы
Не спешите покупать платье.
Кажется, что для брака достаточно безоговорочной любви и обожания друг друга, но реальность куда жестче. Для полноценного существования семейного союза необходимо быть готовым решать сложные моменты сообща и быть уверенным в своей второй половинке. Мы собрали признаки, которые должны вам намекнуть, что вашей паре пока еще рано думать о полноценном браке. Но только пока.
Вы не можете открыто говорить о деньгах
Многие уверены, что подобные разговоры неуместны и даже неприличны — не все партнеры готовы обсуждать свой доход и, в целом, думать о совместном бюджете. В семье избегать этой темы долго не получится, и если вы понимаете, что вы или ваш партнер сразу же переводите разговор с материального на любую другую тему, задумайтесь, готовы ли вы к такому серьезному шагу, как официальный брак.
Вы не строите совместных планов
Как понять, что мужчина настроен серьезно? Он часто упоминает вас, когда вы обсуждаете планы на будущее. Если же вас в его планах нет или вы оба не часто задумываетесь о том, какими вы видите ваши отношения через пару лет, это тревожный звоночек — для брака пока что не созрели вы оба. По крайней мере, в вашей паре. Мы часто переоцениваем свои силы, считая, что сможем продавить партнера под себя и навязать свои планы, но эта стратегия лишь приведет к жуткому скандалу и разрыву отношений.
Вы не помогаете друг другу
Одна из важнейших сторон брака — взаимопомощь. Каждый из супругов должен быть уверен в том, что его половинка всегда придет на помощь и в трудную минуту на партнера можно положиться. Если у вас нет этого чувства, вполне возможно, вашей паре стоит дать больше времени, чтобы понять, действительно ли вам нужен брак. Когда каждый из вас переживает сложные времена сам по себе, будет очень непросто поддерживать крепкий союз на эмоциональном уровне. Рано или поздно кто-то из вас начнет искать поддержку на стороне.