Не спешите покупать платье.

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Кажется, что для брака достаточно безоговорочной любви и обожания друг друга, но реальность куда жестче. Для полноценного существования семейного союза необходимо быть готовым решать сложные моменты сообща и быть уверенным в своей второй половинке. Мы собрали признаки, которые должны вам намекнуть, что вашей паре пока еще рано думать о полноценном браке. Но только пока.

Вы не можете открыто говорить о деньгах

Многие уверены, что подобные разговоры неуместны и даже неприличны — не все партнеры готовы обсуждать свой доход и, в целом, думать о совместном бюджете. В семье избегать этой темы долго не получится, и если вы понимаете, что вы или ваш партнер сразу же переводите разговор с материального на любую другую тему, задумайтесь, готовы ли вы к такому серьезному шагу, как официальный брак.

Вы не строите совместных планов

Как понять, что мужчина настроен серьезно? Он часто упоминает вас, когда вы обсуждаете планы на будущее. Если же вас в его планах нет или вы оба не часто задумываетесь о том, какими вы видите ваши отношения через пару лет, это тревожный звоночек — для брака пока что не созрели вы оба. По крайней мере, в вашей паре. Мы часто переоцениваем свои силы, считая, что сможем продавить партнера под себя и навязать свои планы, но эта стратегия лишь приведет к жуткому скандалу и разрыву отношений.

Вы не помогаете друг другу