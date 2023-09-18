Что делать, если назревает развод: совет психолога

Развод — это серьезный шаг и тяжелый процесс для обоих партнеров, вне зависимости от того, кто был его инициатором.

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Как разобраться в сложившейся ситуации, принять верное решение и поддержать себя, если расставание неизбежно? Об этом "Рамблеру" рассказала психолог Анастасия Решетникова.

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Убедитесь, что вы сделали все возможное

Развод — это травма. Расставание с близким человеком и нарушение привычного образа жизни всегда накладывают болезненный отпечаток.

Развод, однозначно, необходим только в одном случае — когда применяется физическое насилие. Во всех остальных вариантах сначала нужно сделать все возможное, чтобы сохранить брак. Анастасия Решетникова Психолог-игропрактик, основатель Международной школы игропрактики

Проверьте баланс «брать — давать»

Это основа гармоничных отношений, и если кто-то в паре получает больше, чем отдает, происходит разбалансировка. Когда мы находим, где нарушается равновесие, поступки партнера становятся понятными. В этом случае легче разобраться в обидах и простить человека.

Поживите отдельно

Так проще понять свои чувства, чтобы потом не жалеть о сделанном. Время проведенное порознь покажет, действительно ли вы хотите разрыва. Ведь люди часто разводятся на зло или в порыве эмоций. Лучше семь раз все отмерить и только потом резать.

Разберитесь в себе

Задайте себе вопрос: «В чем моя ответственность?». Будьте с собой честны. Проблема не всегда в партнере, и не нужно нападать на него и делать во всем виноватым. Поговорите с собой о том, где вы нарушили баланс отношений и какие ваши поступки привели к этой ситуации. Быть может, вы найдете внутри себя и причину, и решение проблемы. Анастасия Решетникова Психолог-игропрактик, основатель Международной школы игропрактики

Поддержите себя

Если все сделано и развод неизбежен, постарайтесь не впадать в панику. Как бы банально и просто это не звучало, но жизнь продолжается. Теперь важно позаботиться о себе и поддержать. Вот несколько методик, которые вам в этом помогут.

Упражнение 77. Берем неделю и каждый день пишем по 11 утверждений, начинающихся с фразы «Я по-прежнему могу…»: дышать, смеяться, заниматься любимым делом и так далее. С каждым днем ваша уверенность в своих силах будет расти, а произошедшее перестанет казаться концом света. Также вы можете поддержать свою самооценку, прописав 77 своих достоинств, по 11 качеств каждый день.

Берем неделю и каждый день пишем по 11 утверждений, начинающихся с фразы «Я по-прежнему могу…»: дышать, смеяться, заниматься любимым делом и так далее. С каждым днем ваша уверенность в своих силах будет расти, а произошедшее перестанет казаться концом света. Также вы можете поддержать свою самооценку, прописав 77 своих достоинств, по 11 качеств каждый день. Воспользуйтесь практикой благодарности. Здесь нет каких-то правил или специальных фраз. Вы можете произносить благодарность вслух, про себя или вести дневник. Главное - сфокусироваться на своих чувствах и мыслях. Начните с благодарности себе, родителям, детям и, когда будете готовы, поблагодарите партнера за все хорошее, что было в вашем браке. Сконцентрируйтесь на своих эмоциях и просто благодарите, пропуская это чувство через себя.

Здесь нет каких-то правил или специальных фраз. Вы можете произносить благодарность вслух, про себя или вести дневник. Главное - сфокусироваться на своих чувствах и мыслях. Начните с благодарности себе, родителям, детям и, когда будете готовы, поблагодарите партнера за все хорошее, что было в вашем браке. Сконцентрируйтесь на своих эмоциях и просто благодарите, пропуская это чувство через себя. Попробуйте технику Хоопонопоно. В отличие от практики благодарности здесь есть конкретные 4 фразы, которые нужно постоянно повторять: «Я люблю тебя»; «Мне очень жаль»; «Прости меня»; «Я благодарю тебя».