10 сигналов тела, которые доказывают, что мужчина в вас влюблен

Пока мужчина собирается с мыслями, чтобы открыть свои чувства, узнать, что у него на уме, поможет язык тела.

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Возможно, он уже не раз признавался вам в любви — вздохами, взглядами и даже влажными ладонями: приметы в студию!

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Меняет голос

Тон влюбленного мужчины часто становится более приятным и мягким, наверняка вы и по себе замечали, как меняется голос, когда вы обращаетесь к ребенку, например. Как правило, и скорость речи при этом замедляется. Некоторые мужчины, наоборот, могут неосознанно звучать ниже, чем обычно. Появились басы в голосе — он хочет произвести впечатление своей мужественностью. В любом случае «особый» голос при общении с вами показывает, что вы мужчине неравнодушны.

Держит вашу ладонь в своих руках

Если вы знаете друг друга не слишком хорошо или кроме симпатии вас связывают деловые отношения, мужчина может осторожничать и избегать объятий — вдруг вы еще не готовы позволить ему положить руку на талию. В таких случаях предугадать намерения мужчины можно по его «игре» с вашими руками. Сцепляет пальцы с вашими? Однозначно влюблен. Прижимает вашу ладонь к своей — значит, испытывает внутреннюю потребность стать к вам ближе.

Поднимает брови

Приподнятые на секунды брови значат прежде всего удивление. Но в случаях общения с противоположным полом они могут рассказать немного больше. Парень поднимает брови каждый раз, когда вас видит? Вероятно, вы ему нравитесь. Если брови задерживаются в приподнятой позиции надолго, а глаза как будто бы уже невозможно открыть шире, он внимает каждому вашему слову. Если мужчина поднимает одну бровь, он глубоко вами заинтересован.

Искренне улыбается

Отличить искреннюю улыбку от наигранной дежурной проще простого: настоящей улыбке всегда вторят глаза — в их уголках появляются морщинки. Обычно морщится и лоб. Хорошим знаком также считается открытая улыбка, когда видно зубы. Если при встрече парень улыбается вам именно так, вы явно вызываете у него положительные эмоции. Похоже, он в вас влюблен!

Идет рядом

Мужчина едва ли в вас заинтересован, если всегда идет немного впереди. Спутник, который стремится уделить вам максимум внимания, будет сопровождать вас плечом к плечу или при случае скорее пропустит вперед, чем обгонит. Не только чтобы показаться джентльменом, но и, откровенно говоря, чтобы полюбоваться вами со стороны. Влюбленный парень может идти впереди, если вы пробираетесь сквозь толпу или джунгли — в общем, когда на него возложена миссия расчистить путь.

Разводит ноги

Эта поза может выглядеть как достаточно похабно, так и абсолютно безобидно. Речь пойдет о втором случае. При условии, что такая поза в вашем присутствии уместна и не доставляет вам дискомфорта, можете расценивать этот жест как демонстрацию доверия. Дело в том, что эта позиция для мужчин достаточно уязвима.

«Случайно» прикасается

От людей, которые вызывают у нас отторжение, мы по умолчанию стремимся держаться подальше — это не ваш случай. Если мужчина случайно, но с завидной регулярностью к вам прикасается: прижимается в лифте, задевает ваши ноги под столом, сталкивается с вами в не самом узком коридоре — вероятно, его к вам тянет в прямом смысле этого слова, но он старается держать себя в руках. Мужчина может и сам не замечать, как стремится стать ближе, но случайностей много не бывает — он испытывает теплые чувства.

Ладони становятся влажными

Если не брать во внимание ситуации, когда в помещении или на улице объективно жарко, руки могут выдать настрой мужчины. Например, если во время рукопожатия им овладеет страх, вы почувствуете, как охладеют его руки. Влажные ладони свидетельствуют о волнении, а с чего бы ему нервничать каждый раз, когда вы рядом? Похоже, мужчина боится вас разочаровать и все испортить. Вы ему небезразличны.

Глубоко вздыхает

Влюбленного мужчину могут выдать глубокие вдохи при встрече с вами. И дело не в том, что ему вдруг становится нужно больше кислорода. Таким образом мужчина неосознанно расправляет плечи, чтобы выглядеть привлекательнее. А некоторые при этом еще и втягивают живот — присмотритесь, как он выглядит в расслабленном состоянии, когда не замечает вашего присутствия поблизости.

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