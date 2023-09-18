Названы мешающие выйти замуж ошибки в отношениях

Если мужчина не делает предложение, а женщина ждет его, ей стоит заявить о желании выйти замуж, а не молчать об этом, считает психолог и конфликтолог Ксения Демина. Об этом она сообщила в беседе с «Лентой.ру».

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Психолог объяснила, что в паре очень важен диалог: один партнер может не догадываться о желаниях другого или не понимать, насколько они важны для него.

По словам собеседницы «Ленты.ру», тайно желающие выйти замуж зачастую сами совершают ошибки, из-за которых мужчина не делает предложение. Например, некоторые женщины, чтобы не показаться навязчивыми, демонстрируют, что брак неважен для них, хотя это не так.

«Как только вы начали доказывать, что ничего плохого в сожительстве без официального оформления нет, вас, с большой долей вероятности, не позовут замуж», — объяснила психолог.

По ее мнению, если женщина соглашается жить без штампа, хотя не хочет этого, она тем самым предает себя. Психолог объяснила, что такое может происходить из-за страха остаться в одиночестве, который можно проработать в психотерапии.

Также Демина добавила, что, если мечтающая о браке женщина и так полностью выполняет обязанности жены, то мужчине незачем что-то менять в своей жизни, и сам он предложение вряд ли сделает.

«Он уже получает все, что приобрел бы в семье. А вы остаетесь незащищенной», — предупредила психолог и призвала все же обсудить перспективы отношений, несмотря на опасения.