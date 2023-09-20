6 привычек, которые укрепляют отношения

Хотите, чтобы ваши отношения были нежными, теплыми, а чувства с годами росли? Конечно, об этом мечтает каждая пара. Но статистика разводов остается печальной.

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Чтобы не попасть в нее, важно внедрить в ежедневную жизнь простые, но такие важные привычки.

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Долгие исследования показали, что эти ритуалы позволяют парам прожить вместе больше двадцати лет.

Интересоваться жизнью партнера

Часто в долгих отношениях любящие люди забывают разговаривать о важном, сводя все темы к бытовым вопросам. Американский психолог, проводивший исследование более тысячи семейных пар, выяснил, что семьи, которые беседуют не только о делах, а о чувствах, дольше испытывают нежность друг к другу. Узнавайте у партнера, что хорошего было в его дне, как он чувствует себя, о чем мечтает или сожалеет. Устраивайте такие беседы регулярно, чтобы не терять близость.

Ссориться, но не обвинять

Без ссор семейная жизнь невозможна, важно, как они происходят. Научитесь говорить «я-сообщениями». Выражайте свои чувства, объясняйте, что вам не нравится, как бы вы хотели изменить ситуацию. Ни один человек не чувствует себя комфортно, когда его обвиняют, поэтому старайтесь этого избегать.

Сохраняйте тактильный контакт

Согласно исследованиям, пары, которые держатся за руки гораздо нежнее относятся друг к другу. Физические прикосновения позволяют разделить эмоции, почувствовать поддержку. Старайтесь хотя бы раз в день обниматься, а на улице брать друг друга за руку. Чем больше тактильного контакта, тем теплее будут отношения.

Устраивайте сюрпризы

Каждому человеку нужно подтверждение чувств и любви, старайтесь запоминать, чего хочет ваш избранник и радуйте его. Маленькие сюрпризы, знаки внимания, трогательные записки — все это не требует много времени и сил, зато заставит себя чувствовать любимого человека значимым.

Исследуйте новое

Получение нового опыта помогает освежить отношения. Это может быть особенно важно для партнёров, которые находятся вместе давно и чувствуют, как их начинает поглощать рутина.

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