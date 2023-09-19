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Страдающим от неконтролируемого желания заниматься сексом дали совет

Если интимная близость начинает вредить физическому и психическому здоровью, это повод встревожиться и пересмотреть свое поведение, считает коуч по отношениям Закари Зейн. Такой совет он дал людям, страдающим от неконтролируемого желания заниматься сексом, пишет издание Men's Health.

Страдающим от неконтролируемого желания заниматься сексом дали совет
© Лента.ру

По словам Зейна, любовь к сексу не должна беспокоить человека, если она не вредит ему самому или его партнеру. В случае переживаний насчет своего сексуального поведения коуч посоветовал задать себе несколько вопросов: например, оценить, является ли неконтролируемое желание интима рискованным, то есть грозит ли потенциальный половой контакт арестом, беременностью, травмами или заболеваниями, передающимися половым путем.

Также Зейн предложил задуматься, мешает ли любовь к половой близости работе общению с друзьями и партнерами и другим сторонам жизни человека, влияет ли на ментальное здоровье.

«Секс может быть случайным, но это все-таки люди со своими чувствами. Вы обращаетесь с ними уважительно, ваши намерения ясны? Если ваше поведение вредит другим, нужно его менять», — считает он.

Ранее сексолог и эксперт по интимным отношениям Джиджи Энгл назвала причину, по которой некоторые люди закрывают глаза во время полового акта. Одним так проще сосредоточиться на своих физических ощущениях, а другие стараются побороть волнение и тревогу, объяснила эксперт.