Как пережить тяжелое расставание

Восстановление после болезненного разрыва – дело очень индивидуальное, ведь обстоятельства и психотипы у людей разные. Об этом «ФедералПресс» рассказала психолог Наталия Варская.

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«У кого-то болезненность возникает от того, что очень меняется (в худшую сторону) материальный уровень жизни. Например, муж или сожитель содержал женщину, и она привыкла к шикарной жизни без труда и хлопот», – отметила эксперт.

Конечно, для такой дамы разрыв будет болезненным, но не по эмоциональным и психологическим причинам, а по практическим и рациональным, пояснила психолог. У кого-то есть совместные дети и возникает много проблем, связанных с этим фактом. Здесь присутствуют и практические, и эмоциональные причины болезненности, добавила Наталия Варская.

«Значит, и проблему надо решать практически – искать работу, источники дохода, менять свои привычки», – подчеркнула специалист.

Вот тут-то и могут помешать психологические факторы: завышенный уровень притязаний, годами выработанная лень, слабая воля, неумение расставить приоритеты. С такими проблемами не мешало бы обратиться к психологу, считает Варская.

«Бывает болезненное восприятие разрыва из-за склонности к зависимостям. Любовная зависимость – один из видов нехимической зависимости и лечить ее надо так же как игроманию, шопоголизим и тому подобные», – добавила психолог.