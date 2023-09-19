Как отпустить невзаимную любовь

2 способа отпустить невзаимную любовь
По мнению психологов, невзаимная любовь встречается в несколько раз чаще, чем обоюдные чувства.
При этом такое состояние полностью лишает человека сил, мешает нормально работать и жить. А побороть возникшую страсть получается не всегда: это сложный, тяжелый процесс, который требует понимания и уважения к своим чувствам.
Дайте чувствам пройти
Невзаимная любовь — это трагедия для психики. Как и любая стрессовая ситуация, должна пройти все стадии: отрицание, гнев, торг, депрессию и принятие. Чем больше вы пытаетесь запретить себе чувствовать, тем сильнее застрянете на определенном этапе. Поэтому для начала стоит признать, что с вами случилось что-то очень неприятное и тяжелое, что ваши чувства не всегда подвластны вам. Позвольте им быть, фиксируйте изменения и понимайте, на каком этапе вы находитесь. Знайте, что любы перемены приближают к тому, что ситуация разрешится. Да, на это может уйти много времени. Месяцы, а иногда и больше. Но время быстротечно, и однажды, проснувшись, вы проймете, что больше не чувствуете такой тоски и привязанности к объекту любви.
Выучить счастье
Невзаимная любовь внушает нашему мозгу, что счастье без нужного человека просто невозможно. Но это совершенно не так! Счастье — это ваша ответственность. Поэтому придется учиться чувствовать радость и гармонию самостоятельно. Когда вы начнете роман с собой, то поймете, что такой чудесный человек, как вы, точно заслуживает понимания, взаимности, нежности. А значит, не стоит тратить время на того, кто этого вам дать не в состоянии. Невзаимные чувства — один из главных признаков одиночества и потребности в близких отношениях. Станьте для себя этой опорой, Тем, с кем можно разделить и радость, и сложные моменты. Полюбив себя, вы перестанете так отчаянно нуждаться в чей-то нежности и будете весьма избирательны, думая о тех, кто вам нежность предлагает.