Как отпустить невзаимную любовь

По мнению психологов, невзаимная любовь встречается в несколько раз чаще, чем обоюдные чувства.

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При этом такое состояние полностью лишает человека сил, мешает нормально работать и жить. А побороть возникшую страсть получается не всегда: это сложный, тяжелый процесс, который требует понимания и уважения к своим чувствам.

Дайте чувствам пройти

Невзаимная любовь — это трагедия для психики. Как и любая стрессовая ситуация, должна пройти все стадии: отрицание, гнев, торг, депрессию и принятие. Чем больше вы пытаетесь запретить себе чувствовать, тем сильнее застрянете на определенном этапе. Поэтому для начала стоит признать, что с вами случилось что-то очень неприятное и тяжелое, что ваши чувства не всегда подвластны вам. Позвольте им быть, фиксируйте изменения и понимайте, на каком этапе вы находитесь. Знайте, что любы перемены приближают к тому, что ситуация разрешится. Да, на это может уйти много времени. Месяцы, а иногда и больше. Но время быстротечно, и однажды, проснувшись, вы проймете, что больше не чувствуете такой тоски и привязанности к объекту любви.

Выучить счастье