Пользователи Сети перечислили глупые заблуждения юности о сексе

Спросила маму, откуда берутся дети, когда мне было шесть или семь. Она ответила. Я пришла в ужас и убедила себя, что она шутит. Я знала, что обычно она не врет и не выдумывает дичи, но представить не могла, что это правда, — Neverwhere_82, пользовательница Reddit.