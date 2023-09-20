Пользователи Сети перечислили глупые заблуждения юности о сексе
Пользователи форума Reddit обоих полов рассказали о заблуждениях юности о сексе, которые считают самыми глупыми. Они перечислили эти стереотипы и ошибки в подразделе AskReddit.
Очень многие пользователи сети признались, что в детстве считали выдумкой секс, определенные сексуальные практики или роды.
Спросила маму, откуда берутся дети, когда мне было шесть или семь. Она ответила. Я пришла в ужас и убедила себя, что она шутит. Я знала, что обычно она не врет и не выдумывает дичи, но представить не могла, что это правда, — Neverwhere_82, пользовательница Reddit.
Мужчины рассказали, что ошибались в представлениях о расположении вагины — они предполагали, что у женщин она находится выше, чем в действительности.
Не мог себе представить, что вагинальное отверстие находится внизу, между ногами. Всегда думал, что оно спереди, посредине паха, — PihkalRick, пользователь Reddit.
Многие заблуждения касались и непосредственно процесса зачатия.
Я прочел, что во время эякуляции выделяется много спермы, и решил, что это можно сделать только раз, и от одной эякуляции женщина может много раз беременеть в течение долгих лет, — EarthExile, пользователь Reddit.